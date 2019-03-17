Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Acil, öncelikli olanlardan başlamak suretiyle bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Yalova'da bu acıyı bir daha yaşamak istemiyoruz. O yüzden Yalova'nın en önemli gündem maddesi kentsel dönüşümdür." dedi.

Yalova Valiliğini ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, fay hatları üzerinde olan bu ilde kentsel dönüşümün, öncelikleri olduğunu söyledi.

Marmara Depremi'nde, Yalova'da hayatını kaybeden kişi sayısının resmi verilere göre 2 bin 500 olduğunu belirten Kurum, kayıtlı olmayanlarla bu sayının on binleri bulduğunu dile getirdi.

Yalova'da öncelikli olduğunu düşündükleri riskli alanlarda dönüşümü acilen yapmaları gerektiğini kaydeden Kurum, "Acil, öncelikli olanlardan başlamak suretiyle bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Yalova'da bu acıyı bir daha yaşamak istemiyoruz. O yüzden Yalova'nın en önemli gündem maddesi kentsel dönüşümdür. Şunu da net şekilde söylüyorum, bedeli ne olursa olsun Yalova'da bu dönüşümü biz el birliği içinde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.