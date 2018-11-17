HABER

Yalova'ya söküm için getirilen 2 gemi karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 20:23 | Son Güncelleme

Yalova'ya söküm için getirilen 2 gemi karaya oturdu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, 2 kuru yük gemisi motor arızası nedeniyle karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan söküm işlemleri için Yalova'ya getirilen, bir firmaya ait 30'ar metrelik 2 kuru yük gemisinde motor arızası meydana geldi.

Rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenen gemiler, Keçikaya mevkisinde karaya oturdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemilerle ilgili çalışma yaptı. Yalova Liman Başkanlığı ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Gemilerin söküm işlemleri, karaya oturdukları noktada gerçekleştirilecek.

PARTNERFacebook 1.5 milyar sahte hesabı sildiFacebook 1.5 milyar sahte hesabı sildi
Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorumCumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gemi Yalova

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.