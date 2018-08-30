Yalvaç Belediyesi'nin sosyal tesisinde yangın

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, belediyeye ait 2 katlı sosyal tesisin çatısında yangın çıktı. Dumanlar, kentin çeşitli noktalarından görülürken yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Pazar Yukarı Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan, 2013 yılında yapımı tamamlanan, Yalvaç Belediyesi'ne ait sosyal tesisin çatısında, saat 07.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Yalvaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kent merkezindeki binadan yükselen alev ve dumanlar, birçok noktadan da görüldü. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 katlı binanın çatısında büyük hasar oluştu. Zemin katta, yöresel ürün imalatının yapıldığı mahalle fırını ile kurs alanlarının olduğu binanın 2'nci katındaki lojmanların ise boş olduğu belirtildi.

