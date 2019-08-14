TEKİRDAĞ (AA) - Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, Kurban Bayramı'nda yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyenlere ev sahipliği yaptı.

Uçmakdere'ye gelen tatilciler, hem denizin hem doğal güzelliklerin tadını çıkarırken, renkli görüntülerin oluştuğu yamaç paraşütüyle de gökyüzüyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) Kurucu Üyesi Sanlı Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı bir keyif yaşamak isteyenleri gökyüzüyle buluşturduklarını söyledi.

Fidan, bölgeye, doğal güzellikleri dolayısıyla yakın illerden gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Yıl boyunca bölgede yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştiriliyor. Uçmakdere bölgesi uçuş için Türkiye'nin en iyi yerlerinden birisi. Burası ekstrem sporseverler için oldukça popüler bir bölge. Mavi ve yeşilin güzel uyumunu havadan izleyerek uçuş yapmanın keyfi harika oluyor." dedi.

Uçmakdere'ye ulaşımın kolay olduğunu aktaran Fidan, "Tekirdağ il merkezine 25, İstanbul'a da 150 kilometre uzaklıkta bulunuyoruz. Bugün havamız uçuş için çok güzel. Bizler de ziyaretçilere bu güzel havanın eşliğinde uçuşumuzu yaptırıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir uçuşun ardından deniz kenarına iniş yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Tatil için Tekirdağ'a gelen Mert Celal Türk de Uçmakdere'yi çok beğendiğini ve ilk defa uçuş yapacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

