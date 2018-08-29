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Yamaç paraşütçüleri gökyüzünde dev Türk bayrağı açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla Olympos Teleferik, Escape Yamaç Paraşüt Okulu ve Rixos Premium Tekirova işbirliğiyle çekilen video klip ilklere sahne oldu.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla Olympos Teleferik, Escape Yamaç Paraşüt Okulu ve Rixos Premium Tekirova işbirliğiyle çekilen video klip ilklere sahne oldu. Yerden kilometrelerce yükseklikte iki yamaç paraşüt pilotu tarafından dev Türk bayrağı açıldı. Aynı zamanda basejump sporcusu Cengiz Koç, iki yamaç paraşütçüsünün arasından geçerek Türk bayrağını selamladı. Antalya'nın turistik bölgesi Tekirova'da faaliyet gösteren üç işletme, 30 Ağustos Zafer Bayramı için 1 dakika 30 saniyelik video hazırladı. Tekirova açıklarındaki 30 metre derinlikteki C-130 askeri uçak batığında başlayan video, 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesinde son buldu. Uçak batığı içinde bir çantanın bulunmasıyla başlayan hikaye, bölgede yapılan ekstrem sportif faaliyetleri temsilen elden ele dolaşarak Tahtalı Dağı zirvesine ulaştırıldı. Çanta açıldığında ise içinden Türk bayrağı çıktı ve bayrak direğine bağlanarak göndere çekildi. Ardından Tahtalı Dağı'nın zirvesinden yamaç paraşütü atlayışları gerçekleştiren Escape Yamaç Paraşüt Okulu pilotları, klibe dahil oldu. Zirveden atlayış yapan paraşütçüler, 6x4 metre büyüklüğünde Türk bayrağı açtı. Türkiye'nin başarılı basejump sporcusu Cengiz Koç, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözü eşliğinde üzerinden bayrağın üzerinden geçerek selamladı. Koç, aynı zamanda iki yamaç paraşütçüsünün arasından saatte 200 kilometre hızla geçti. Amaçlarının bölgeyi tanıtmak ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak olduğunu belirten Espace Yamaç Paraşüt Okulu ortağı Mehmet Dursun, "Videomuz denizde başlayıp karada devam ediyor. Ardından dağ yollarında sürüyor. Tahtalı'nın zirvesine ulaşılıyor. Ardından gökyüzüne uzanıyoruz. Sıfır noktasına tekrar geri dönerek, Türk bayrağı seremonisiyle son buldu. Yamaç paraşütü pilotlarımızın gökyüzünde açtığı bayrak ebat ve büyüklük olarak bir ilk. Aynı zamanda basejump sporcusu Cengiz Koç'un geçişi de ilklerden. İki paraşüt arasından geçen ilk basejump sporcusu diyebiliriz" dedi.

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