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Yamaç paraşütçüleri Kapıkaya’ya hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen "3.

Yamaç paraşütçüleri Kapıkaya’ya hayran kaldı

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali"ne gelen yamaç paraşütçüleri Kapıkaya’ya hayran kaldılar.
Her branştan 2 bin 200 sporcunun katıldığı festivalde 20 yurt dışından, 350 de Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yamaç paraşütçüler yaptıkları uçuşlarda seyircilerden alkış aldılar.
Kapıkaya uçuş alanına ve doğaya hayran kaldıklarını söyleyen yamaç paraşütçüleri, güzel bir şekilde uçuşların sonlanmasını dilediler. Kalkış anında ufak kazalarında yaşandığı uçuşlarda yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendiler.

Kadın yamaç paraşütçü:“İlk festivalim"
Samsun’a ilk defa gelen Ankara Rüzgar Havacılık ekibinden Ebru Cesur, “İlk festivalim. Bugün uçmaya başladık, inşallah güzel geçer. Keyifli bir yer, güzel bir yer. Biraz heyecanlıydım, şu an heyecanımı yendim" dedi.
Samsun’dan katılan Fethi Durmuş, “Daha önceki festivalde de bulunmuştuk. Yine katıldık, kızımla birlikte. Kızım 2 buçuk yaşında, 3 festivale de geldi. Artık ’uçacağım’ diye tutturdu. Ama şu anda uçurmayacağız. Buranın çok güzel bir manzarası var" diye konuştu.
İlk defa Bursa’dan gelen Yaşar Taşkın, “4 yıllık pilotum. Bu bölgeye ilk defa geliyorum. Kazası belasız festivalimizi bitirirsek ne güzel bize. Burası mükemmel bir yer. Doğa olarak ta daha uçuşumu yapmadım ama uçuşlara bakıyorum gayet de güzel. Havacılık adına Türkiyemize faydası olur diye umuyorum” şeklinde konuştu.

Yamaç paraşütçüleri Kapıkaya’ya hayran kaldı

Yamaç paraşütçüleri Kapıkaya’ya hayran kaldı

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