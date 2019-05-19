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Yamaç paraşütçülerinden 19 Mayıs atlayışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 16:19 | Son Güncelleme

BURDUR Yamaç Paraşütü Spor Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayraklı atlayış gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütçülerinden 19 Mayıs atlayışı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Yamaç Paraşütü Spor Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayraklı atlayış gerçekleştirdi.
Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü üyeleri paraşütlerine taktıkları Türk bayraklarıyla 380 rakımlı Avşar Tepe'den Burdur Gölü kenarına atlayış yaptı.
Kulüp Başkanı Bahri Kılıçaslan, 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümüne vurgu yapmak için Türk bayraklarıyla atlayış gerçekleştirdiklerini söyledi. Kılıçaslan, "19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Biz de bu amaçla kulübümüzdeki arkadaşlarımızla birlikte ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 100'üncü yılında atlayış gerçekleştirdik" dedi.
Yamaç paraşütçüsü Ahmet Çay da 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde atlayış yapmaktan mutlu olduğunu aktardı.

FOTOĞRAFLI

Yamaç paraşütçülerinden 19 Mayıs atlayışıYamaç paraşütçülerinden 19 Mayıs atlayışıYamaç paraşütçülerinden 19 Mayıs atlayışıYamaç paraşütçülerinden 19 Mayıs atlayışı

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