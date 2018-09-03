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Yamaç paraşütçüsü kayalıklara çakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesindeki Hacer Ormanı Soğukpınar mevkisinde, Aladağlar'dan yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan Mete Soylu (27), ters rüzgar nedeniyle kayalıklara çakıldı.

Yamaç paraşütçüsü kayalıklara çakıldı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesindeki Hacer Ormanı Soğukpınar mevkisinde, Aladağlar'dan yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan Mete Soylu (27), ters rüzgar nedeniyle kayalıklara çakıldı. Ağır yaralanan Soylu, ambulans helikopterle Adana'ya götürüldü.
Uçak mühendisi Mete Soylu, Yahyalı'daki Hacer Ormanı Soğukpınar mevkisine gelip, Aladağlar'dan yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdi. Soylu, havalandıktan sonra ters rüzgar nedeniyle kayalıklara çakıldı. Soylu'nun düştüğünü görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, Soylu'nun bulunduğu kayalıklara ulaşamayınca AFAD, AKUT, UMKE ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekiplerin saatler süren çalışması sonucu Soylu düştüğü kayalıklardan alındı. Ağır olduğu belirlenen Mete Soylu, ambulans helikopterle Adana'ya götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Yamaç paraşütçüsü kayalıklara çakıldı

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