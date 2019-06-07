HABER

Yamaç paraşütçüsüne havada şahin saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

-BURDUR'da yamaç paraşütü yapan Uğur Sayın (43), gökyüzünde şahin saldırısına uğradı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - -BURDUR'da yamaç paraşütü yapan Uğur Sayın (43), gökyüzünde şahin saldırısına uğradı. Burdur'da 2011 yılından bu yana yamaç paraşütü sporu yapan iş insanı Uğur Sayın, 380 rakımlı Avşar Tepesi'nden atlayış yaptı. Aynı tepede yuvası bulunan şahin, atlayışından kısa süre sonra Sayın'a saldırdı. Uğur Sayın, bağırarak şahini uzaklaştırmaya çalıştı. Şahin kısa süre sonra uzaklaşırken, saldırı anı Uğur Sayın'ın kaskındaki kameraya yansıdı. Şahinin Avşar Tepesi'nde yuvası olduğunu belirten Uğur Sayın, saldırıda yara almadığını söyledi. Pek çok kez tepeden atlayış yapmasına rağmen şahinin ilk defa saldırdığını kaydeden Sayın, "Bu sene biraz hırçın ama bize yavaş yavaş alışıyor, birlikte uçmaya alışıyor. Sanırım yavrusunu korumak için saldırdı" dedi. Şahinin başka paraşütçülere de saldırdığını anlatan Uğur Sayın, "Bazı arkadaşlarımızın paraşütlerinin kanatları yırtıldı. Şimdiye kadar böyle sert bir saldırısı olmamıştı. Bağırarak uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bademağacı bölgesinde uçarken bu tür saldırılara maruz kalmıştık ama burada hiç olmamıştı. Biraz heyecan oluyor aslında, biz bağırıyoruz, o bağırıyor, birlikte uçuyoruz" diye konuştu.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Yoldaki tilki yavrularını ezilmekten kurtardıYoldaki tilki yavrularını ezilmekten kurtardı
Kıyıda kalan çok sayıda balık yine telef olduKıyıda kalan çok sayıda balık yine telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar

Boğaz'da hareketli anlar! Sahil güvenlik devreye girdi

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

O kentte su parkları doldu taştı

O kentte su parkları doldu taştı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

İstanbullular oraya akın etti

İstanbullular oraya akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.