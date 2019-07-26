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Yamaç paraşütlerini izleyen kişi kayalıklardan düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 21:54 | Son Güncelleme

Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde kayalıkların üzerinde yamaç paraşütü gösterilerini izleyen bir kişi, 30 metreden düşerek yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde üçüncüsü düzenlenen Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nin 3'üncü gününde yamaç paraşütü gösterilerini kayalıklardan izleyen bir kişi, 30 metreden düşerek yaralandı.

Yaklaşık 900 metre yükseklikteki Kapıkaya'da kayalıkların üzerinde yamaç paraşütü gösterilerini izleyen Şenol Şen (53), dengesini kaybederek 30 metreden düştü.

Ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Şen'i kurtarmak için olay yerine Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma birliği ekipleri çağrıldı. Ekipler Şen'i halatlar yardımıyla yukarı çıkardı. 112 Acil ekiplerine teslim edilen Şen, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şen'in durumun iyi olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bafra Kapıkaya Doğa Sporları Festivali Samsun

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