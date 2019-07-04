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Yamaç paraşütü pilotları, 'farkındalık' için yaya geçidine iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesi nedeniyle farkındalık oluşturmak isteyen yamaç paraşütü pilotları, Turhal ilçesindeki Mercimek Tepesi'nden atlayış yapıp, Çaylı köyü girişinde bulunan yaya geçidine iniş yaptı.

Yamaç paraşütü pilotları, 'farkındalık' için yaya geçidine iniş yaptı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TURHAL (Tokat), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesi nedeniyle farkındalık oluşturmak isteyen yamaç paraşütü pilotları, Turhal ilçesindeki Mercimek Tepesi'nden atlayış yapıp, Çaylı köyü girişinde bulunan yaya geçidine iniş yaptı.
İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle yayalara geçiş önceliği verilmesi ve yaya güvenliğine dikkat çekmek, farkındalığın arttırılması amacıyla Tokat İl Jandarma Komutanlığı program düzenledi. Etkinliğe yamaç paraşütü pilotları da destek verdi. Turhal ilçesinde bulunan Mercimek Tepesi'nden atlayış yapan yamaç paraşütü pilotları Çaylı köyü girişinde bulunan yaya geçidine iniş yaptı. İniş esnasında jandarma ekipleri Çaylı köyü içerisinden geçen trafiği kısa süreliğine kapattı. Yamaç paraşütü pilotlarının inişinin ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.
Etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İl protokolü, yamaç paraşütü pilotları ve köylüler 'Öncelik Hayat'ın yazılı pankartla yaya geçidini kullandı.
Yaya öncelikli yıl edilmesiyle çeşitli etkinlikler yapıldığını belirten Tokat Valisi Ozan Balcı, ''İçişleri Bakanlığımız bu sene 'Öncelik Yayanın. Öncelik Hayatın' diye proje başlattı. Yaya öncelikli trafik yılı ilan etti. Vatandaşlarımızın canı, malı bizler için önemlidir. Her alanda önemli ama trafik kurallarına uymalarını daha çok istiyoruz. Araba kullanırken, yaya geçitlerini kullanırken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu kurallara uymadıkları için canlarına, mallarına zarar gelmesi bizi mutsuz ediyor. Her alanda, emniyet, jandarma bölgelerinde canla başla çalışıyorlar. Bugün de Tokatlı yamaç paraşütü pilotları bu projeye destek verdi. Onlara da teşekkür ederim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yamaç paraşütü pilotları, 'farkındalık' için yaya geçidine iniş yaptıYamaç paraşütü pilotları, 'farkındalık' için yaya geçidine iniş yaptıYamaç paraşütü pilotları, 'farkındalık' için yaya geçidine iniş yaptıYamaç paraşütü pilotları, 'farkındalık' için yaya geçidine iniş yaptı

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