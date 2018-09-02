HABER

Yamaç paraşütü pilotları gökyüzünü renklendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 18:16 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası ön eleme şampiyonası başladı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası ön eleme şampiyonası başladı. 2 bin 140 metre yükseklikteki Yaylacık Dağı'na gelen 23 ülkeden 123 yamaç paraşütü pilotu atlayış yaptı, paraşütlerle gökyüzü renklendi. Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası ön eleme şampiyonasında Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'ndan (FAI) lisanslı sporcular, ilçedeki 2 bin 140 metre yükseklikteki Yaylacık Dağı'ndan atlayış yaptı. Yarışmaya 23 ülkeden 123 yamaç paraşütü pilotu katıldı. FAI- CAT2 onaylı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması'nın, aynı zamanda Türkiye'de bu yıl yapılan ilk resmi mesafe yarışması olma özelliği taşadığı bildirildi. 7 Eylül'e kadar devam edecek şampiyonaya katılan pilotlar sırasıyla uçuşlarını gerçekleştirdi. Paraşütlerin havalanmasıyla gökyüzünde renkli görüntüler oluştu. Vatandaşlarda yarışmaya ilgi gösterdi. Çameli Belediye Başkanı Ak Partili Cengiz Arslan, yarışmaya Afrika'dan, ABD'ye kadar birçok ülkeden pilotun katıldığını, bunun Denizli'nin ve Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Gaziantep'teki trafik kazasıGaziantep'teki trafik kazası
Kırgızistan'da Türk Konseyi Dışişleri Bakanları ToplantısıKırgızistan'da Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.