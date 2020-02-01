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Yamaç paraşütü pilotları 'Koronavirüs'üne karşı maskeyle uçuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 08:58 | Son Güncelleme

 ÇİN'den yayılan ve dünyaya korku salan 'Koronavirüs' nedeniyle Denizli'de beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale'de yamaç paraşütü yapan pilotlar, turistle birlikte yaptıkları atlayış sırasında maske takarak önlem almaya çalışıyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- ÇİN'den yayılan ve dünyaya korku salan 'Koronavirüs' nedeniyle Denizli'de beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale'de yamaç paraşütü yapan pilotlar, turistle birlikte yaptıkları atlayış sırasında maske takarak önlem almaya çalışıyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, dünyanın her yerinden turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Beyaz travertenlerde gezerek sıcak suyun keyfini yaşayan turistler, daha sonra adrenalin yaşamak için Pamukkale üzerinde yamaç paraşütüne biniyor. Yaklaşık 450 metre yükseklikteki Dinamit Tepesi'nden yamaç paraşütü pilotlarıyla tandem (çiftli) atlayış yapan turistler, havadan beyaz travertenleri görme fırsatı buluyor. Pamukkale'yi görmeye gelen turistlerin en başında ve yoğun olarak Çinli turistler bulunuyor. Yamaç paraşütüne binen turistlerin başında da yine en çok Çinli turistler yer alıyor. Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte Pamukkale'ye Çinli turistlerin turlarının iptal olduğu öğrenildi.
Çin'den yayılan ve dünyaya korku salan 'koronavirüs' nedeniyle Pamukkale'de uçuş yapan yamaç paraşütü pilotları da kendi önlemini aldı. Pilotlar tandem uçuş öncesi maskelerini yüzlerine takıyor, uçuş boyunca da çıkarmıyor. Turistleri taşıyan yamaç paraşütü pilotları, kendilerini virüsten korumak için uçarken bile maske takarak önlem almaya çalışıyor.
'ÖNLEMİ MASKE TAKARAK ALIYORUZ'
Yamaç Paraşütü pilotu Yusuf Doğu Bozdağ, Çinli turistlerin Pamukkale ve Denizli'ye yoğun ilgi gösterdiğini belirtip, "Şu an onların ülkesindeki salgın nedeniyle tüm dünyada 'koronavirüs' korkusu yaşanıyor. Biz de gereken önlemlerimizi maske takarak alıyoruz" dedi.
Maske takarak uçuş yapan pilot Tayfur Birgili, 'koronavirüs'ten korumaya çalıştıklarını ifade ederek, "Maskeleri takıp daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Kış mevsimi nedeniyle Çinli turist sayısı azaldı. Şu an ülkemizde bu hastalığa rastlanmadı ama biz tedbiri elden bırakmıyoruz" diye konuştu.
'ÖNLEM ALMAK ZORUNDAYIZ'
Çinli turistlerin yamaç paraşütü uçuşu yapmayı çok sevdiğini kaydeden pilot Mustafa Şimşek ise, "Çin'de virüs nedeniyle salgın var. Türk Hava Yolları da seferleri durdurdu. Biz de pilotlar olarak kendi çapımızda maske takarak önlem alıyoruz. Yamaç paraşütü uçuşu yaparken can güvenliğimiz için önlemlerimizi alıyoruz. Bu olaylar sonrası artık bir önlem daha almak zorundayız. Uçuş yaparken maske takmamız gerekiyor" diye konuştu.

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