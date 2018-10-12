Yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi Kırantepe

ONUR ORHAN - Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki 235 rakımlı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi, yılın büyük bölümü uçuşa elverişli olması ve İstanbul gibi metropol şehirlere yakınlığıyla yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
Yamaç paraşütü tutkunları için adeta cazibe merkezi haline gelen Kırantepe'de, yerli ve yabancı turistler gökyüzünde heyecan dolu anlar yaşıyor.
Sakarya Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen yamaç paraşütü eğitimlerine katılan kursiyerler de teorik eğitimlerin ardından Sakarya semalarında uçuşlarını gerçekleştiriyor.
- "Sportif havacılığın gelişmesi için çaba sarf ediyoruz"
Sakarya Sportif Havacılık Kulübü eğitmeni Abdullah Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sportif havacılığın gelişmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Sakarya'da her seviyede faaliyet gösteren eğitim okullarının olduğunu belirten Yıldız, "Bugün meteorolojik şartlar hem başlangıç hem de orta düzey seviyesindeki uçuşlara çok elverişliydi. Değişik bölgelerde de farklı çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.
Yamaç paraşütü sporunun sistematik bir eğitime tabi olduğunu anlatan Yıldız, "Hem bu sistemin getirmiş olduğu tecrübe hem de Avrupa ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek bir müfredata tabiyiz. Yamaç paraşütü başlangıç eğitimi, ortalama 6-7 gün sürüyor. Bunun 2-3 günü derslik ortamında, 2-3 günü yerde kontrol öğrettiğimiz safhada, 2-3 günlük çalışma da tepede uygulamayla geçer. Öğrenci ortalama 7- 10 gün arasında 200 metrelik tepeden eğitmen kontrolünde sağlıklı uçuşlarını yapar." ifadelerini kullandı.
Yıldız, uçuş sırasında öğrencilerin yalnız olduğunu, telsiz vasıtasıyla tepe ve yerdeki uzman eğitmen tarafından yönlendirildiğini anlatarak, kullandıkları yamaç paraşütlerinin eğitime uygun olduğunu kaydetti.
Trafikte olduğu gibi ekstrem sporlarda da kaza riskinin bulunduğunu dile getiren Yıldız, sıfır hata esasına göre eğitimleri sürdürdüklerini söyledi.
- "Burayı bölge halkına kazandırmak istiyoruz"
Yıldız, Kırantepe'de 2004 yılından beri yamaç paraşütü yapıldığına işaret ederek, bölgenin meteorolojik ve fiziksel olarak en iyi eğitim tepesi olduğunu belirtti.
Bölgeyi tanıtabilmek, koruyabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Yıldız, "Burayı Sakarya ve bölge halkına kazandırabilmek, kentin değeri olması için didiniyoruz. Geldiklerinde,'Burada faaliyetleri duyuyorduk, keşke daha önce başlasaydık.' diyorlar. Bu da bizim sosyal projemiz. Sakarya'da nasıl bisiklet biraz ön plana çıkmaya başladıysa yamaç paraşütünü de halka hobi olarak kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.
Kırantepe'nin Karadeniz sahiline çok yakın bir tepe olduğuna dikkati çeken Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her mevsimde çok rahat eğitim uçuşları yapabiliyorsunuz. Çok elverişli bir alan, neredeyse burada 365 günün 200'ünde aktif uçuş günü bulabiliyoruz. Bu, çok ciddi bir oran. Yani her gün neredeyse günün farklı saatlerinde Kırantepe'de uçuşumuzu yapıp sadece birkaç kilometre uzaklıktaki evimize yürüyerek ya da aracımızla gidebiliyoruz."
Vatandaşları yamaç paraşütü yapmak için Kırantepe'ye davet eden Yıldız, "Ön yargısız şekilde gelip burada faaliyetleri izlesinler. Şu anda burada 50 nüfusumuz varsa 45'i İstanbul'dan geliyor. Biz bunu istemiyoruz. Sakaryalıların gelip buraya sahip çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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