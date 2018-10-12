Yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi Kırantepe

Sakarya'da her seviyede faaliyet gösteren eğitim okullarının olduğunu belirten Yıldız, "Bugün meteorolojik şartlar hem başlangıç hem de orta düzey seviyesindeki uçuşlara çok elverişliydi. Değişik bölgelerde de farklı çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Sakarya Sportif Havacılık Kulübü eğitmeni Abdullah Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sportif havacılığın gelişmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Sakarya Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen yamaç paraşütü eğitimlerine katılan kursiyerler de teorik eğitimlerin ardından Sakarya semalarında uçuşlarını gerçekleştiriyor.

Yamaç paraşütü tutkunları için adeta cazibe merkezi haline gelen Kırantepe'de, yerli ve yabancı turistler gökyüzünde heyecan dolu anlar yaşıyor.

ONUR ORHAN - Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki 235 rakımlı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi, yılın büyük bölümü uçuşa elverişli olması ve İstanbul gibi metropol şehirlere yakınlığıyla yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Yamaç paraşütü sporunun sistematik bir eğitime tabi olduğunu anlatan Yıldız, "Hem bu sistemin getirmiş olduğu tecrübe hem de Avrupa ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek bir müfredata tabiyiz. Yamaç paraşütü başlangıç eğitimi, ortalama 6-7 gün sürüyor. Bunun 2-3 günü derslik ortamında, 2-3 günü yerde kontrol öğrettiğimiz safhada, 2-3 günlük çalışma da tepede uygulamayla geçer. Öğrenci ortalama 7- 10 gün arasında 200 metrelik tepeden eğitmen kontrolünde sağlıklı uçuşlarını yapar." ifadelerini kullandı.

Yıldız, uçuş sırasında öğrencilerin yalnız olduğunu, telsiz vasıtasıyla tepe ve yerdeki uzman eğitmen tarafından yönlendirildiğini anlatarak, kullandıkları yamaç paraşütlerinin eğitime uygun olduğunu kaydetti.

Trafikte olduğu gibi ekstrem sporlarda da kaza riskinin bulunduğunu dile getiren Yıldız, sıfır hata esasına göre eğitimleri sürdürdüklerini söyledi.

- "Burayı bölge halkına kazandırmak istiyoruz"

Yıldız, Kırantepe'de 2004 yılından beri yamaç paraşütü yapıldığına işaret ederek, bölgenin meteorolojik ve fiziksel olarak en iyi eğitim tepesi olduğunu belirtti.