HABER

Yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi Kırantepe

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

Yılın büyük bölümü uçuşa elverişli olması ve İstanbul gibi metropol şehirlere yakınlığıyla paraşüt tutkunlarının adeta cazibe merkezi haline gelen Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi, adrenalin severlere Sakarya semalarında uçma keyfi yaşatıyor - Sportif havacılık kulüpleri tarafından düzenlenen yamaç paraşütü eğitimlerine katılan kursiyerler, teorik eğitim sonrası ilk uçuşlarını gerçekleştiriyor - Sakarya Sportif Havacılık Kulübü eğitmeni Abdullah Yıldız: - "Sakarya'da nasıl bisiklet biraz ön plana çıkmaya başladıysa yamaç paraşütünü de halka hobi olarak kazandırmak istiyoruz" - "Çok elverişli bir alan. Burada neredeyse 365 günün 200'ünde aktif uçuş günü bulabiliyoruz"

ONUR ORHAN - Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki 235 rakımlı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi, yılın büyük bölümü uçuşa elverişli olması ve İstanbul gibi metropol şehirlere yakınlığıyla yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Yamaç paraşütü tutkunları için adeta cazibe merkezi haline gelen Kırantepe'de, yerli ve yabancı turistler gökyüzünde heyecan dolu anlar yaşıyor.

Sakarya Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen yamaç paraşütü eğitimlerine katılan kursiyerler de teorik eğitimlerin ardından Sakarya semalarında uçuşlarını gerçekleştiriyor.

- "Sportif havacılığın gelişmesi için çaba sarf ediyoruz"

Sakarya Sportif Havacılık Kulübü eğitmeni Abdullah Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sportif havacılığın gelişmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Sakarya'da her seviyede faaliyet gösteren eğitim okullarının olduğunu belirten Yıldız, "Bugün meteorolojik şartlar hem başlangıç hem de orta düzey seviyesindeki uçuşlara çok elverişliydi. Değişik bölgelerde de farklı çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Yamaç paraşütü sporunun sistematik bir eğitime tabi olduğunu anlatan Yıldız, "Hem bu sistemin getirmiş olduğu tecrübe hem de Avrupa ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek bir müfredata tabiyiz. Yamaç paraşütü başlangıç eğitimi, ortalama 6-7 gün sürüyor. Bunun 2-3 günü derslik ortamında, 2-3 günü yerde kontrol öğrettiğimiz safhada, 2-3 günlük çalışma da tepede uygulamayla geçer. Öğrenci ortalama 7- 10 gün arasında 200 metrelik tepeden eğitmen kontrolünde sağlıklı uçuşlarını yapar." ifadelerini kullandı.

Yıldız, uçuş sırasında öğrencilerin yalnız olduğunu, telsiz vasıtasıyla tepe ve yerdeki uzman eğitmen tarafından yönlendirildiğini anlatarak, kullandıkları yamaç paraşütlerinin eğitime uygun olduğunu kaydetti.

Trafikte olduğu gibi ekstrem sporlarda da kaza riskinin bulunduğunu dile getiren Yıldız, sıfır hata esasına göre eğitimleri sürdürdüklerini söyledi.

- "Burayı bölge halkına kazandırmak istiyoruz"

Yıldız, Kırantepe'de 2004 yılından beri yamaç paraşütü yapıldığına işaret ederek, bölgenin meteorolojik ve fiziksel olarak en iyi eğitim tepesi olduğunu belirtti.

Bölgeyi tanıtabilmek, koruyabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Yıldız, "Burayı Sakarya ve bölge halkına kazandırabilmek, kentin değeri olması için didiniyoruz. Geldiklerinde,'Burada faaliyetleri duyuyorduk, keşke daha önce başlasaydık.' diyorlar. Bu da bizim sosyal projemiz. Sakarya'da nasıl bisiklet biraz ön plana çıkmaya başladıysa yamaç paraşütünü de halka hobi olarak kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kırantepe'nin Karadeniz sahiline çok yakın bir tepe olduğuna dikkati çeken Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her mevsimde çok rahat eğitim uçuşları yapabiliyorsunuz. Çok elverişli bir alan, neredeyse burada 365 günün 200'ünde aktif uçuş günü bulabiliyoruz. Bu, çok ciddi bir oran. Yani her gün neredeyse günün farklı saatlerinde Kırantepe'de uçuşumuzu yapıp sadece birkaç kilometre uzaklıktaki evimize yürüyerek ya da aracımızla gidebiliyoruz."

Vatandaşları yamaç paraşütü yapmak için Kırantepe'ye davet eden Yıldız, "Ön yargısız şekilde gelip burada faaliyetleri izlesinler. Şu anda burada 50 nüfusumuz varsa 45'i İstanbul'dan geliyor. Biz bunu istemiyoruz. Sakaryalıların gelip buraya sahip çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERWhatsApp kullanıcıları tehlikede!WhatsApp kullanıcıları tehlikede!
Arhavi'de 'yüksek kat' tepkisiArhavi'de 'yüksek kat' tepkisi
Tabiat Parkı bitişiğine yeni çöp alanına tepkiler sürüyorTabiat Parkı bitişiğine yeni çöp alanına tepkiler sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözde Kırantepe Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi paraşüt yamaç

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! İlk sırada bakın neresi var?

Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! İlk sırada bakın neresi var?

Suudi Konsolos'un evine gizemli ziyaretçi!

Suudi Konsolos'un evine gizemli ziyaretçi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.