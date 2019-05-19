RİZE (AA) - Rize'de yaşayan müzisyen Emrah Özdemir, yamaç paraşütü yaparken tulum çaldı.

Müzisyen Özdemir, yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için Çoparçılar Mahallesi Srahoz Tepesi'ne gitti.

Yamaç paraşütü pilotu Muhsin Yelken ile 500 metre yükseklikteki pistte uçuş hazırlıklarını tamamlayan Özdemir, yanında getirdiği tulumu uçuş sırasında çalarak Rize sahiline indi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır tulum çaldığını söyledi. Enstrümanını her yerde göstermek istediğini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bunun içinde elimden geldiğince bir dağın yamacında sis bulutlarının üzerinde ve bunlar gibi farklı şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Muğla Fethiye'de ilk uçuşumda yapamamıştım ama bunu memleketimde yaptım ve güzel olduğuna da inanıyorum. Tulumu paraşüte binmeden şişirdim. Kalkış yaptıktan sonra kamerayı pilota verdim, daha sonra çaldım. Bunları yaparken hiç zorlanmadım. Ben bunun gibi şeylerden korkmuyorum. Onun için bana tehlikeli gelmiyor. Tulum kültürünü farklı yerlerde tanıtmak istiyorum."

Özdemir, Eyfel Kulesi'nin altında veya uçaktan atlarken tulum videosu çekmek istediğini de kaydetti.

