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Yamaç paraşütünde tıraş

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, kuaför Tugay Sungur, yamaç paraşütü yaptığı tandem pilotu Emrullah Çenet'i havada tıraş etti.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, kuaför Tugay Sungur, yamaç paraşütü yaptığı tandem pilotu Emrullah Çenet'i havada tıraş etti.

Kayseri'de kuaförlük yapan Tugay Sungur ve tandem pilotu Emrullah Çenet, Talas ilçesinde bulunan, 1870 rakımlı Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Sungur, gökyüzünde süzülürken, tandem pilotu Çenet'i tıraş etti. 10 yıldır kadın ve erkek kuaförlüğü yaptığını belirten Tugay Sungur, "Mesleğimizi ileri noktalara getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Farklılık olsun, dedik; havada tıraş yaptık. İlk uçuşum olduğu için garip hissettim ama bir süre sonra havaya ve rüzgara alışıyorsun. Havada da tıraş yapılabilir" diye konuştu.

Tandem pilotu Emrullah Çenet ise "Ali Dağ Yamaç Paraşütü Kulübü olarak Tugay Sungur ile konuştuk. 'Tıraşı havada da deneyelim' dedik. Normalin aksine ters bağlandık. Öyle bir uçuş gerçekleştirdik. Yamaç paraşütü yaparken, tıraş yapma hadisesi daha önce Adana'da yapılmış. 'Kayseri'de neden yapılmasın?' dedik. Farklı şeyler deniyoruz. Tugay Sungur da sağ olsun, yardımcı oldu. 'Kayseri'de farklı ne yapabiliriz?' diyenler için buradayız. Uçmayan kalmasın" dedi.

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