Yamaç paraşütünün "Kırkpınarı": Babadağ

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, dünyanın en iyi yamaç paraşütü ve akrobasi pilotlarını ağırlıyor. İlçede bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne 70 ülkeden bin 200 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katılıyor. Rüzgarın geliş yönüne göre Babadağ'ın 1200, 1700, 1800 veya 1900 metre pistlerinden kalkış yapan yamaç paraşütü pilotları, eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretme imkanı buluyor. Festivale katılan akrobasi pilotları, gökyüzünde birbirinden ilginç gösteriler sergiliyor. Pilotlar, base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve çeşitli akrobasi gösterileri yapıyor. Akrobasi pilotlarının gösterileri, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Festivalin koordinatörü Kadri Tuğlu, AA muhabirine, yamaç paraşütünde en önemli hususun irtifa olduğunu söyledi. Fethiye'de sıfır seviyeden bin 965 metreye çıkıldığını, yamaç paraşütüyle denize doğru kalkış olduğunu anlatan Tuğlu, "Denizin üstüne geldiğiniz zaman hala 1600-1700 metre gibi bir irtifaya sahip oluyorsunuz. Burası her türlü eğitim, ileri seviye uçuşlar ve akrobasi pilotları için bulunmaz bir nimet. Ölüdeniz Hava Oyunları gibi 20 yıldır aralıksız devam eden prestijli bir organizasyon olduğu zaman daha çok değer kazanıyor." diye konuştu.

Tuğlu, festivale dünyanın akrobasi dalında en iyi 100 pilotundan 80'inin katıldığını dile getirdi. - "Ünlü isimlerin Ölüdeniz'de buluşması tesadüf değil" Tuğlu, hava sporları alanında birbirinden ünlü isimlerin Ölüdeniz'de buluşmasının tesadüf olmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Burası bu işin Kırkpınarı'dır. Burada kendini güncellemeyen, etkinliklerde bulunmayan pilotlar, genelde gündemde kalmayı başaramıyor. Kendi sektörlerinde, seviyelerinde düşüş yaşıyor. Pilotların akrobasi yarışmalarında iyi sonuçlar almaları için antrenman yapabilecekleri en iyi parkur, tartışmasız Ölüdeniz'dir. İrtifa ve güvenlik ile türbülans olmaması anlamında en güvenilir, itibarlı yer burasıdır. Bunu gururla söyleyebiliriz. Motorlu olmayan tüm hava araçlarını Ölüdeniz semalarında görmemiz mümkün." - "Dünyaca bilinen pilotlar, yeteneklerini geliştirmek için geliyor" Base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, Babadağ'ın dünyada yamaç paraşütünün en iyi yapıldığı yer olarak bilindiğini söyledi. İnsanların denize bu kadar yakın 2 bin metre yükseklikten kalkabileceği bir başka yer olmadığını vurgulayan Koçak, şunları kaydetti: