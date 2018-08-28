HABER

Yamaç paraşütüyle 700 metrede davul- zurnalı eğlence

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

BURSALI yamaç paraşütçüler Kerem Dinçer ile Şahin Yılmaz, davet edildikleri Çorum'daki bir etkinlikte davulcu ve zurnacı ile aynı anda tandem (ikili) atlayış yaptı. 700 metre yükseklikte davul ve zurna çalınarak yapılan gösteri, kamerayla da kaydedildi.

Yamaç paraşütüyle 700 metrede davul- zurnalı eğlence

BURSA, (DHA)- BURSALI yamaç paraşütçüler Kerem Dinçer ile Şahin Yılmaz, davet edildikleri Çorum'daki bir etkinlikte davulcu ve zurnacı ile aynı anda tandem (ikili) atlayış yaptı. 700 metre yükseklikte davul ve zurna çalınarak yapılan gösteri, kamerayla da kaydedildi.
Bursa'da, tandem atlayışlar düzenleyen yamaç paraşütü pilotları Kerem Dinçer ile Şahin Yılmaz, geçen hafta aldıkları davet üzerine Çorum'un Ağaçamı köyündeki etkinliğe katıldı. Etkinlik kapsamında 30 kişiye 15'er dakikalık uçuşlar yaptıran Kerem Dinçer ile Şahin Yılmaz, son olarak davulcu ve zurnacı ile de tandem atlayış yaptı. Yerden 700 metre yükseklikte davul ve zurna çalınarak yapılan gösteri, kamreyla da kaydedildi.
Kerem Dinçer, "Köy etkinliğinde 30 kişiyi uçurmak için Çorum'a davet edildik. Köyde davul çalan kişi benimle zurna çalan ise arkadaşım Şahin Yılmaz ile havalandı. Yamaç paraşütü ile havada davul-zurna eşliğindeki gösteri ile yamaç paraşütü ile yapılan bir ilke imza attık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yamaç paraşütüyle 700 metrede davul- zurnalı eğlenceYamaç paraşütüyle 700 metrede davul- zurnalı eğlenceYamaç paraşütüyle 700 metrede davul- zurnalı eğlenceYamaç paraşütüyle 700 metrede davul- zurnalı eğlence

PARTNERKenan söyledi, Özge ile Irmak coştuKenan söyledi, Özge ile Irmak coştu
Kitap okumayı eğlenceli hale getirdiKitap okumayı eğlenceli hale getirdi
İstanbul'da dolunayİstanbul'da dolunay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalar'ın eski belediye başkanına saldırı

Adalar'ın eski belediye başkanına saldırı

Erdoğan, hamile kadını yol kenarında görünce aracına aldı

Erdoğan, hamile kadını yol kenarında görünce aracına aldı

Vali'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Vali'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Süleyman Soylu'ya: Komşuluk ilişkimiz var, bu açıklamalar çok talihsiz

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Süleyman Soylu'ya: Komşuluk ilişkimiz var, bu açıklamalar çok talihsiz

Gadiri Hum Bayramı nedir? Gadiri Hum Bayramı'nı kimler kutlar?

Gadiri Hum Bayramı nedir? Gadiri Hum Bayramı'nı kimler kutlar?

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) Brezilya'dan getirdiği kurbanlıklarda şarbon çıktı

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) Brezilya'dan getirdiği kurbanlıklarda şarbon çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.