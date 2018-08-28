Yamaç paraşütüyle 700 metrede davul- zurnalı eğlence

BURSA, (DHA)- BURSALI yamaç paraşütçüler Kerem Dinçer ile Şahin Yılmaz, davet edildikleri Çorum'daki bir etkinlikte davulcu ve zurnacı ile aynı anda tandem (ikili) atlayış yaptı. 700 metre yükseklikte davul ve zurna çalınarak yapılan gösteri, kamerayla da kaydedildi.
Bursa'da, tandem atlayışlar düzenleyen yamaç paraşütü pilotları Kerem Dinçer ile Şahin Yılmaz, geçen hafta aldıkları davet üzerine Çorum'un Ağaçamı köyündeki etkinliğe katıldı. Etkinlik kapsamında 30 kişiye 15'er dakikalık uçuşlar yaptıran Kerem Dinçer ile Şahin Yılmaz, son olarak davulcu ve zurnacı ile de tandem atlayış yaptı. Yerden 700 metre yükseklikte davul ve zurna çalınarak yapılan gösteri, kamreyla da kaydedildi.
Kerem Dinçer, "Köy etkinliğinde 30 kişiyi uçurmak için Çorum'a davet edildik. Köyde davul çalan kişi benimle zurna çalan ise arkadaşım Şahin Yılmaz ile havalandı. Yamaç paraşütü ile havada davul-zurna eşliğindeki gösteri ile yamaç paraşütü ile yapılan bir ilke imza attık" dedi.
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