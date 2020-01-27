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Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle tandem yaparak atlayış yapan pilot Kamil Can Turan (23), travertenlere düşünce yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle tandem yaparak atlayış yapan pilot Kamil Can Turan (23), travertenlere düşünce yaralandı. Turan'ın birlikte atlayış yaptığı bir Çinli ise olaydan yara almadan kurtuldu.
Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan (23), Çinli bir çocuk turistle birlikte Dinamit Tepesi'nden, yaklaşık 450 metre yükseklikten, bugün saat 14.00 sıralarında tandem atlayışı yaptı. Bir süre havada süzülen Turan, daha sonra inişe geçtiği sırada paraşütün hakimiyetini kaybetti. Turan ve taşıdığı Çinli çocuk turist paraşütle travertenlere düştü. Paraşütün düştüğünü görenler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Vatandaşlarda travertenlere tırmanıp, yardım etmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralanan pilot Turan'ı sedyeyle ambulansa kadar taşıdı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen Çinli çocuk turistin ise yara almadığı bildirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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