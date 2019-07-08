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Yamaç paraşütüyle uçarken tulum çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 19:24 | Son Güncelleme

Tatil için Uçmakdere'ye gelen tulum sanatçısı Filiz İlkay Balta, yamaç paraşütüyle uçarken tulum çaldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine tatil için gelen tulum sanatçısı Filiz İlkay Balta, yamaç paraşütüyle uçarken tulum çaldı.

Arkadaşlarıyla Şarköy'e gelen Balta, Uçmakdere Mahallesi'nde Ganos Dağı eteklerinde yamaç paraşütü pilotu Özay Görmez ile 650 metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 20 dakika havada kalan Balta, tulum çalarak sorunsuz şekilde uçuşunu tamamladı.

Filiz İlkay Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk kadın tulum sanatçısı unvanına sahip olduğunu söyledi.

Balta, tulumun kendisi için çok özel ve farklı bir enstrüman olduğunu ifade ederek, "Daha önce yamaç paraşütü ile uçuş yapmadım. İlk başta biraz korktum ama tulum çalınca rahatladım. Benim için farklı bir tecrübe oldu. Harika bir uçuş gerçekleştirdik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Tulum yamaç paraşütü

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