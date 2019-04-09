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Yamaçta keçi kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde 150 metrelik yamaçta iki gündür mahsur halde olan 2 keçi, AKUT ekiplerince kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki yamaçta iki gündür mahsur durumda olan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ekiplerinin 5 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.

İlçenin yüksek kesimlerindeki Üçtepe Mahallesi kırsalında yaklaşık 150 metre yükseklikteki yamaçta 2 keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin Şubesi ekipleri, bölgeye gitti.

Yamacın yüksekliği nedeniyle ip yardımıyla kurtarma operasyonu başlatan ekipler, 5 saat süren çalışmayla keçileri kurtardı.

Yamaçta iki gündür mahsur durumda oldukları belirtilen keçiler, sahibi Hasan Gökçe'ye teslim edildi.

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