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Yamaçta mahsur kalan keçiler 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:24 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde yamaçta mahsur kalan 2 keçiyi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri 5 saat süren operasyonla kurtardı.Edinilen bilgiye göre, ilçenin Üçtepe mevkisinde kırsal alanda bulunan bir yamaçta 2 keçi mahsur kaldı.

Yamaçta mahsur kalan keçiler 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yamaçta mahsur kalan 2 keçiyi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri 5 saat süren operasyonla kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Üçtepe mevkisinde kırsal alanda bulunan bir yamaçta 2 keçi mahsur kaldı. Bunun üzerine harekete geçen AKUT Mersin ekibinden 4 gönüllü, yamaçta 30-35 metre aşağıda bulunan 2 keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla keçilerin bulunduğu bölgeye inen ekipler, 2 keçiyi yine halat yardımıyla yukarı çekti. 5 saat süren operasyon sonucunda kurtarılan keçiler, sahibi Hasan Gökçe’ye teslim edildi.
Keçilerini sağlıklı bir şekilde kurtaran ekibe teşekkür eden Gökçe, hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaştı.

Yamaçta mahsur kalan keçiler 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Yamaçta mahsur kalan keçiler 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

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