HABER

Yamaçta mahsur kalan yaralı paraşütçü kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

Adana'da ağaçlık alana düşerek yaralanan yamaç paraşütçüsü, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Adana'da yamaç paraşütü yaparken ağaçlık alana düşen kişi yaralandı.

Yamaç paraşütçüsü Muhammet Algan, uçuş yapmak için arkadaşlarıyla merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisine gitti.

Algan, tepeden yaptığı atlayışın ardından yamaçtaki ağaçlık ve çalılık alana düşerek yaralandı.

Bunun üzerine Algan'ın arkadaşları, durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, yaralı paraşütçüye ulaştı.

Sporcu, halat bağlanan sedyeyle yamaçtan yukarıya çıkarılarak arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı.

PARTNERKimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!Kimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!
Antalya'da bitmeyen yazAntalya'da bitmeyen yaz
Baba mirası akaryakıt istasyonu, dava sonrası kapandıBaba mirası akaryakıt istasyonu, dava sonrası kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana AFAD düşme kurtarma mahsur kalma tepe yamaç yamaç paraşütü

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

Boğaz'ın rengi değişti

Boğaz'ın rengi değişti

Son dakika! Edirne'nin Enez ilçesinde göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Edirne'nin Enez ilçesinde göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.