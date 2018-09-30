Yamaçta mahsur kalan yaralı paraşütçü kurtarıldı

Adana'da yamaç paraşütü yaparken ağaçlık alana düşen kişi yaralandı.
Yamaç paraşütçüsü Muhammet Algan, uçuş yapmak için arkadaşlarıyla merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisine gitti.
Algan, tepeden yaptığı atlayışın ardından yamaçtaki ağaçlık ve çalılık alana düşerek yaralandı.
Bunun üzerine Algan'ın arkadaşları, durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, yaralı paraşütçüye ulaştı.
Sporcu, halat bağlanan sedyeyle yamaçtan yukarıya çıkarılarak arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı.
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