HABER

Yamaçtan kopan dev kaya, evin yanına düştü, faciadan dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:09 | Son Güncelleme

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya, yuvarlandığı ev ve ahşap serenderin ortasında kaldı.

Selçuk BAŞAR/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya, yuvarlandığı ev ve ahşap serenderin ortasında kaldı. Gece ses duyan, ancak ne olduğunu anlamayan ev sahipleri, sabah kalktıklarında dev kaya kütlesini görünce şok yaşadı.

Olay, 6 Ekim'de, Beşikdüzü ilçesi Dağcıla Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Yamaçta oluşan heyelanla birlikte dev kaya kütlesi hareket etti. Yuvarlanan kaya ev ve bir ahşap serenderin ortasında kaldı. Gece sesler duyan ancak ne olduğunu anlamayan ev sahipleri, sabah kalktıklarında dev kaya kütlesi ile karşılaştı, büyük şok yaşadı. Şans eseri kayanın evlere isabet etmemesi faciayı önledi. AFAD ekipleri kayanın çevresinde incelemelerde bulundu, tutanak tuttu. Teknik incelemede 100 ton dolayında olduğu tahmin edilen kayanın tehlike oluşturmaması için parçalanarak alınması planlandı. Vatandaşlar, kayanın hareket edebileceğinden korktuklarını belirterek bir an önce parçalanmasını istedi.

'GÖZLERİMİZE İNANAMADIK'

Ev sahibi Kudret Yıldız, gece uyudukları sırada bir ses duyduklarını ancak olayın ne olduğunu anlayamadıklarını belirterek, "Gece hafif bir ses duyduk ama ne oldu anlamadık. Sabah kalktık baktık ki dev kaya evimizin yanında duruyor. Gözlerimize inanamadık. Mucizevi bir şekilde kaya eve çarpmadı. Bu olay gündüz olsa biz çevrede oluyorduk. Büyük bir facia yaşayabilirdik. Allah korudu" dedi.

Fatma Yıldız da "Gündüz evin çevresinde çalışıyorduk. Bu olay gündüz olsa o kayanın altında kalırdık. Mucizevi kurtulduk. Büyük faciadan dönüldü. Bu kaya aşağıya gitseydi evlere de hasar verirdi, can kaybına yol açabilirdi. Bir an önce kayanın alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mahallenin büyük bir afetten kurtulduğunu belirten komşularıda kayanın tehlike oluşturmaması için önlem alınmasını istedi.

PARTNERWhatsApp kullanıcıları tehlikede!WhatsApp kullanıcıları tehlikede!
Hayvan hakları için 100 bin kilometre yol katedip, 750 seminer verdiHayvan hakları için 100 bin kilometre yol katedip, 750 seminer verdi
Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldiSuudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! İlk sırada bakın neresi var?

Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! İlk sırada bakın neresi var?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.