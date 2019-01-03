Yamaçtan kopan kaya parçaları binaya zarar verdi

Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı bir binada hasar meydana geldi.

Oltanbey Mahallesi'nde, yamaçtan kopan kaya parçaları yuvarlanarak Müze Evleri Sitesi'ndeki 10 katlı E Blok'un 2. ve 4'üncü katlarına çarptı.

Olayda, binanın merdivenlerinin bulunduğu söz konusu katlardaki duvar kısmen yıkıldı.

Yaralananın olmadığı olayın ardından Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı görevliler, bölgede önlem aldı.

Binanın çevresinde de güvenlik önlemleri alan görevliler, incelemeler sonrası buradan ayrıldı.

