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  4. Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilinin üzerine düşen ilaç mümessili hayatını kaybetti

Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilinin üzerine düşen ilaç mümessili hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 14:08 | Son Güncelleme

Artvin’de seyir halindeyken aracının üzerine kaya parçası düşen 36 yaşındaki ilaç mümessili Onur Aslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Artvin-Yusufeli karayolunun Deriner 3 tüneli girişinde, Onur Aslan’ın kullandığı 34 CNN 037 plakalı otomobilin ön camına yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

Artvin’de seyir halindeyken aracının üzerine kaya parçası düşen 36 yaşındaki ilaç mümessili Onur Aslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Artvin-Yusufeli karayolunun Deriner 3 tüneli girişinde, Onur Aslan’ın kullandığı 34 CNN 037 plakalı otomobilin ön camına yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Yamaçtan kopan kaya parçası seyir halindeki ilaç mümessili Onur Aslan’a isabet ederken olayda Onur Aslan ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aslan, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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