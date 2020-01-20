HABER
  4. Yamaçtan kopan kaya yola düştü

Yamaçtan kopan kaya yola düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:44 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Amasra ilçesinde yağan yağmurun ardından heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya yola düştü

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Amasra ilçesinde yağan yağmurun ardından heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kısmen kapanan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.
Amasra'da 2 gündür etkili olan yağmurun ardından Bartın-Amasra yolu üzerindeki Ahatlar köyü mevkiinde ilçe ile ulaşımını sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Yağmur medeniyle toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu kapattı. Yol kısmen trafiğe kapanırken, sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Amasra Belediyesi iş makineleriyle yola düşen kaya parçası ile toprak yığını temizlendi.

FOTOĞRAFLI

Yamaçtan kopan kaya yola düştü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Diyarbakır’da ele geçirilen patlayıcılar Beşiktaş saldırısında kullanılanlar ile aynı çıktıDiyarbakır’da ele geçirilen patlayıcılar Beşiktaş saldırısında kullanılanlar ile aynı çıktı
Devrilen elektrik sobası binayı yaktı: 1 yaralı Devrilen elektrik sobası binayı yaktı: 1 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

'Dekolte değil, pornografi!..'

'Dekolte değil, pornografi!..'

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Rusya ve Türkiye arasında kritik görüşme!

THY'nin Hollanda'daki uçak kazasının ardındaki skandal gerçek! Boeing ve ABD'li yetkiler örtbas etmiş

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’da kar yağışı başladı

Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs tellere asılı kaldı

Direksiyon başında kriz geçirdi! Faciaya ramak kala

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca direksiyonu kırdı

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca...

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.