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Yamaçtan kopan kayalar Van Gölü Eskpresi'ne çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 14:36 | Son Güncelleme

Seyahatseverlerin gözdelerinden olan Van Gölü Ekspresi'ne Elazığ'da yamaçtan koparak raylara düşen kaya parçaları çarptı. Olay nedeniyle yol yaklaşık 2 saat kapandı.

Elazığ’dan geçmekte olan Van Gölü Ekspresi, dağdan koparak raylara düşen kaya parçaları nedeniyle durmak zorunda kaldı.

Elazığ'da Van Gölü Eskpresi yoluna kayalar düştü

Alınan bilgiye göre, Ankara-Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi’ne Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Burgudere Köyü Masalla Bölgesinde dağdan kopan kaya parçaları çarptı.
Kayanın çarptığı trenin lokomotifinde küçük çaplı hasar meydana gelirken, yol 2 saat ulaşıma kapandı.
Olayın yaşandığı bölgeye giden ekipler 2 saatlik çalışma sonucu kayaları raylardan kaldırdı.
Temizleme çalışması yapılması sonrasında yolcu treni yoluna devam etti.
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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Ekspresi Elazığ kaya parçası

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