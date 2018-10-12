Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

Gündüz evin çevresinde çalıştığını söyleyen, olay gece yaşandığı için kendilerini şanslı bulan aile, faciadan kıl payı kurtulduğu için kendilerini şanslı hissediyor. 'Kaya parçası gündüz yuvarlanmış olsaydı o alanda çalıştığımız için kayanın altında kalırdık. Gözlerimize inanamadık. Neyseki evlere zarar vermemiş. Bizleri Allah korudu.' diyerek kayanın bir an önce alınması için yetkililere seslendi.
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