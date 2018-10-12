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Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Dağlıca Mahallesi'nde gürültülü bir şekilde yamaçtan koparak yuvarlanan dev kaya bir eve takılara durabildi. Ev ve ahşap serendere arasında kalan dev kaya parçasının çıkardığı sese rağmen ne olduğunu anlayamayan ev sahipleri, sabah kalkınca büyük şok yaşadı. Dev kaya kütlesiyle karşı karşıya kalan Trabzonlu aile, 'Gözlerimize inanamadık. Mucizevi şekilde kaya eve çarpmadan durmuş.' dedi.

Gündüz evin çevresinde çalıştığını söyleyen, olay gece yaşandığı için kendilerini şanslı bulan aile, faciadan kıl payı kurtulduğu için kendilerini şanslı hissediyor. 'Kaya parçası gündüz yuvarlanmış olsaydı o alanda çalıştığımız için kayanın altında kalırdık. Gözlerimize inanamadık. Neyseki evlere zarar vermemiş. Bizleri Allah korudu.' diyerek kayanın bir an önce alınması için yetkililere seslendi.

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Olay, 6 Ekim'de, Beşikdüzü ilçesi Dağcıla Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Yamaçta oluşan heyelanla birlikte dev kaya kütlesi hareket etti. Yuvarlanan kaya ev ve bir ahşap serenderin ortasında kaldı. Gece sesler duyan ancak ne olduğunu anlamayan ev sahipleri, sabah kalktıklarında dev kaya kütlesi ile karşılaştı, büyük şok yaşadı. Şans eseri kayanın evlere isabet etmemesi faciayı önledi. AFAD ekipleri kayanın çevresinde incelemelerde bulundu, tutanak tuttu. Teknik incelemede 100 ton dolayında olduğu tahmin edilen kayanın tehlike oluşturmaması için parçalanarak alınması planlandı. Vatandaşlar, kayanın hareket edebileceğinden korktuklarını belirterek bir an önce parçalanmasını istedi.
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'GÖZLERİMİZE İNANAMADIK'

'GÖZLERİMİZE İNANAMADIK'
Ev sahibi Kudret Yıldız, gece uyudukları sırada bir ses duyduklarını ancak olayın ne olduğunu anlayamadıklarını belirterek, "Gece hafif bir ses duyduk ama ne oldu anlamadık. Sabah kalktık baktık ki dev kaya evimizin yanında duruyor. Gözlerimize inanamadık. Mucizevi bir şekilde kaya eve çarpmadı. Bu olay gündüz olsa biz çevrede oluyorduk. Büyük bir facia yaşayabilirdik. Allah korudu" dedi.
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Fatma Yıldız da "Gündüz evin çevresinde çalışıyorduk. Bu olay gündüz olsa o kayanın altında kalırdık. Mucizevi kurtulduk. Büyük faciadan dönüldü. Bu kaya aşağıya gitseydi evlere de hasar verirdi, can kaybına yol açabilirdi. Bir an önce kayanın alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Mahallenin büyük bir afetten kurtulduğunu belirten komşuları da kayanın tehlike oluşturmaması için önlem alınmasını istedi.
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Beşikdüzü kaya

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