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Yamaçtan yuvarlanan keçi, boynuzuna bağlanan iple kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi İlçesinde yamaçtan yuvarlanıp, düştüğü yerde mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından boynuzlarına bağlanan iple kurtarıldı.

Yamaçtan yuvarlanan keçi, boynuzuna bağlanan iple kurtarıldı

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Orhangazi İlçesinde yamaçtan yuvarlanıp, düştüğü yerde mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından boynuzlarına bağlanan iple kurtarıldı.
Orhangazi ilçesi kırsal Gedelek Mahallesi'nde çoban A.E., dün öğle saatlerinde dağlık alanda sürücünü otlatırken, keçilerden biri yamaçtan yuvarlandı. A.E. keçiyi düştüğü yerden kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı, başarılı olamayınca da AFAD'ı arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, halat yardımı ile keçinin yanına indi. Ekipler, sakinleştirdikleri hayvanı boynuzlarına ip bağlayıp, yukarı çekti. A.E., keçisini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Yamaçtan yuvarlanan keçi, boynuzuna bağlanan iple kurtarıldıYamaçtan yuvarlanan keçi, boynuzuna bağlanan iple kurtarıldıYamaçtan yuvarlanan keçi, boynuzuna bağlanan iple kurtarıldı

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