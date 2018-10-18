HABER

Yaman Tüzcet için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:16 | Son Güncelleme

Oyuncu, sunucu ve oyun yazarı Yaman Tüzcet, Levent Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, Kozlu Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek

İSTANBUL (AA) - Oyuncu, sunucu ve oyun yazarı Yaman Tüzcet, Levent Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, Kozlu Aile Mezarlığı’nda defnedilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim'de Avustralya'da hayatını kaybeden sanatçı için yarın saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

İstanbul'da 1942'de dünyaya gelen Tüzcet, konservatuarda tiyatro bölümünde okudu.

Başarılı oyuncu, İBB Şehir Tiyatroları'ndan başlayarak birçok tiyatroda rol aldı. TRT İstanbul Radyosu'nda 1971 ve 1972'de "Yılbaşı Gecesi Özel Eğlence Programı"nı sunan Tüzcet, TRT için, 1976'da "Dolmuş Show" ve 1978'de "Minik Dünya"yı yazdı, sundu ve oynadı.

Yaman Tüzcet, 1979'da gittiği Avustralya'da, Melbourne'ün 3 tiyatrosunda oynadı. Ron Brown'un "The Jury" adlı yapımında başrol oynayan sanatçı, 1987'de Türkiye'ye dönerek TRT 2'ye "Apti ile Fatoş" dizisini yazdı.

Oyuncu, 1992'ye kadar Yasemin Yalçın, Müjdat Gezen, Cenk Koray ve Ayşen Gruda ile çeşitli gösterilerde yer aldı.

Amerikalı yönetmen Leo Eaton'un Türkiye'de çekilen "Time Line" adlı dizisinde de rol alan sanatçı, 1998'de Orhan Oğuz'un yönettiği "Delikanlı" dizisinde Erdal Özyağcılar ve Nurseli İdiz ile önemli rolleri paylaştı.

Tüzcet, Kartal Tibet'in "Sosyete Şaban" filmiyle Tunç Başaran'ın "Abuzer Kadayıf" filmlerinin yanı sıra, 1999'da Steve Barron'un "Arabian Nights" dizisinde İngiliz oyuncu Rufus Sewell ile karşılıklı oynadı.

Müjdat Gezen'in 2000'de sahneye koyduğu "7 Kocalı Hürmüz" müzikalinde "Laz Koca" karakterini canlandıran sanatçı, 2001'de Haldun Dormen'in "Bir Kış Öyküsü" müzikalinde rol aldı.

Yeniden Avustralya'ya dönen sanatçının, 2002'de "Ekrandaki Mürkçemiz", 2009'da "Bir Aktörün Serüvenleri" ve "Ay Mandalina" adlı kitapları yayınlandı.

Sanatçı "Yaşasın Deliler!" adlı tek kişilik güldürüyü 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda sergiledi.

Tüzcet, 2009'da izleyiciyle buluşan "Geniş Aile" dizisinde 3 sezon rol alırken, 2012'de ise Ata Demirer'in "Berlin Kaplanı"nda oynadı.


PARTNERNormal doğumun faydalarıNormal doğumun faydaları
İdlib’teki TSK’nın gözlem noktalarına beton blok sevkiyatıİdlib’teki TSK’nın gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
Doğal ağaç müzesi 'Örümcek Ormanları'nda renk cümbüşüDoğal ağaç müzesi 'Örümcek Ormanları'nda renk cümbüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tiyatro vefat Yaman Tüzcet

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...

İstanbul trafiğine nefes aldıracak tünel havadan görüntülendi

İstanbul trafiğine nefes aldıracak tünel havadan görüntülendi

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.