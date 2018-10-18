Yaman Tüzcet için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Oyuncu, sunucu ve oyun yazarı Yaman Tüzcet, Levent Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, Kozlu Aile Mezarlığı’nda defnedilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim'de Avustralya'da hayatını kaybeden sanatçı için yarın saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

İstanbul'da 1942'de dünyaya gelen Tüzcet, konservatuarda tiyatro bölümünde okudu.

Başarılı oyuncu, İBB Şehir Tiyatroları'ndan başlayarak birçok tiyatroda rol aldı. TRT İstanbul Radyosu'nda 1971 ve 1972'de "Yılbaşı Gecesi Özel Eğlence Programı"nı sunan Tüzcet, TRT için, 1976'da "Dolmuş Show" ve 1978'de "Minik Dünya"yı yazdı, sundu ve oynadı.

Yaman Tüzcet, 1979'da gittiği Avustralya'da, Melbourne'ün 3 tiyatrosunda oynadı. Ron Brown'un "The Jury" adlı yapımında başrol oynayan sanatçı, 1987'de Türkiye'ye dönerek TRT 2'ye "Apti ile Fatoş" dizisini yazdı.

Oyuncu, 1992'ye kadar Yasemin Yalçın, Müjdat Gezen, Cenk Koray ve Ayşen Gruda ile çeşitli gösterilerde yer aldı.