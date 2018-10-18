Yaman Tüzcet için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Oyuncu, sunucu ve oyun yazarı Yaman Tüzcet, Levent Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, Kozlu Aile Mezarlığı’nda defnedilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim'de Avustralya'da hayatını kaybeden sanatçı için yarın saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.
İstanbul'da 1942'de dünyaya gelen Tüzcet, konservatuarda tiyatro bölümünde okudu.
Başarılı oyuncu, İBB Şehir Tiyatroları'ndan başlayarak birçok tiyatroda rol aldı. TRT İstanbul Radyosu'nda 1971 ve 1972'de "Yılbaşı Gecesi Özel Eğlence Programı"nı sunan Tüzcet, TRT için, 1976'da "Dolmuş Show" ve 1978'de "Minik Dünya"yı yazdı, sundu ve oynadı.
Yaman Tüzcet, 1979'da gittiği Avustralya'da, Melbourne'ün 3 tiyatrosunda oynadı. Ron Brown'un "The Jury" adlı yapımında başrol oynayan sanatçı, 1987'de Türkiye'ye dönerek TRT 2'ye "Apti ile Fatoş" dizisini yazdı.
Oyuncu, 1992'ye kadar Yasemin Yalçın, Müjdat Gezen, Cenk Koray ve Ayşen Gruda ile çeşitli gösterilerde yer aldı.
Amerikalı yönetmen Leo Eaton'un Türkiye'de çekilen "Time Line" adlı dizisinde de rol alan sanatçı, 1998'de Orhan Oğuz'un yönettiği "Delikanlı" dizisinde Erdal Özyağcılar ve Nurseli İdiz ile önemli rolleri paylaştı.
Tüzcet, Kartal Tibet'in "Sosyete Şaban" filmiyle Tunç Başaran'ın "Abuzer Kadayıf" filmlerinin yanı sıra, 1999'da Steve Barron'un "Arabian Nights" dizisinde İngiliz oyuncu Rufus Sewell ile karşılıklı oynadı.
Müjdat Gezen'in 2000'de sahneye koyduğu "7 Kocalı Hürmüz" müzikalinde "Laz Koca" karakterini canlandıran sanatçı, 2001'de Haldun Dormen'in "Bir Kış Öyküsü" müzikalinde rol aldı.
Yeniden Avustralya'ya dönen sanatçının, 2002'de "Ekrandaki Mürkçemiz", 2009'da "Bir Aktörün Serüvenleri" ve "Ay Mandalina" adlı kitapları yayınlandı.
Sanatçı "Yaşasın Deliler!" adlı tek kişilik güldürüyü 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda sergiledi.
Tüzcet, 2009'da izleyiciyle buluşan "Geniş Aile" dizisinde 3 sezon rol alırken, 2012'de ise Ata Demirer'in "Berlin Kaplanı"nda oynadı.
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