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Yamaş parüşütü sert iniş yaptı, yaralanan genç kız kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

BURSA’da yamaç paraşütüyle atlayış yapan iki kişi, ters esen rüzgarla bir tepeye sert iniş yaptı.

Yamaş parüşütü sert iniş yaptı, yaralanan genç kız kurtarıldı

BURSA, (DHA)- BURSA’da yamaç paraşütüyle atlayış yapan iki kişi, ters esen rüzgarla bir tepeye sert iniş yaptı. Pilot kendi imkanlarıyla kurtulurken, hafif yaralanan Meryem Akçay, arama ve kurtarma ekiplerince sarp araziden alınarak, hastaneye götürüldü.
Pilot Armağan C. ve üniversite öğrencisi Meryem Akçay, bugün merkez Nilüfer ilçesi kırsal Fadıllı Mahallesi'ndeki pistten yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı. İniş noktası kısa mesafe kala terk esen rüzgarla, pilot Armağan C. pistin hemen altında bulunan tepeye sert şekilde acil iniş yapmak zorunda kaldı. Önündeki üniversite öğrencisi Meryem Akçay sert iniş sırasında hafif şekilde yaralandı. Pilot ise kendi imkanlarıyla araziden çıkarak yardım çağrısı yaptı.
Yardım çağrısı üzerine AFAD, NAK ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler ağaçlık ve çalılık alanda ilerlemekte güçlük çekerken, AFAD ekipleri motorlu testereyle çalıları keserek yol açtı. Yaklaşık 70 metrelik alanda yapılan çalışma sonunda yaralı genç kıza ulaşıldı. Ambulansa taşınan Meryem Akçay, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Yamaş parüşütü sert iniş yaptı, yaralanan genç kız kurtarıldıYamaş parüşütü sert iniş yaptı, yaralanan genç kız kurtarıldıYamaş parüşütü sert iniş yaptı, yaralanan genç kız kurtarıldıYamaş parüşütü sert iniş yaptı, yaralanan genç kız kurtarıldı

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