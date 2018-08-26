HABER

Yamaş parüşütü sert iniş yaptı, yaralanan genç kız kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

BURSA’da yamaç paraşütüyle atlayış yapan iki kişi, ters esen rüzgarla bir tepeye sert iniş yaptı.

BURSA, (DHA)- BURSA’da yamaç paraşütüyle atlayış yapan iki kişi, ters esen rüzgarla bir tepeye sert iniş yaptı. Pilot kendi imkanlarıyla kurtulurken, hafif yaralanan Meryem Akçay, arama ve kurtarma ekiplerince sarp araziden alınarak, hastaneye götürüldü.

Pilot Armağan C. ve üniversite öğrencisi Meryem Akçay, bugün merkez Nilüfer ilçesi kırsal Fadıllı Mahallesi'ndeki pistten yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı. İniş noktası kısa mesafe kala terk esen rüzgarla, pilot Armağan C. pistin hemen altında bulunan tepeye sert şekilde acil iniş yapmak zorunda kaldı. Önündeki üniversite öğrencisi Meryem Akçay sert iniş sırasında hafif şekilde yaralandı. Pilot ise kendi imkanlarıyla araziden çıkarak yardım çağrısı yaptı.

Yardım çağrısı üzerine AFAD, NAK ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler ağaçlık ve çalılık alanda ilerlemekte güçlük çekerken, AFAD ekipleri motorlu testereyle çalıları keserek yol açtı. Yaklaşık 70 metrelik alanda yapılan çalışma sonunda yaralı genç kıza ulaşıldı. Ambulansa taşınan Meryem Akçay, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
İslahiye'de şehit acısı (3)İslahiye'de şehit acısı (3)
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir günlük bebeği poşete koyup attılar!

Bir günlük bebeği poşete koyup attılar!

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.