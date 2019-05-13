Yamula Barajı'nda 2 bin 600 metrelik kaçak misina ağı ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Yamula Baraj Gölü'ne bırakılmış halde 2 bin 600 metre uzunluğunda misina ağı ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne, Yamula Baraj Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığı bilgisi geldi. İhbar üzerine tekneyle göle açılan ekipler, 8 ayrı bölgeye bırakılmış sahipsiz toplam uzunluğu 2 bin 600 metre misine ağı ele geçirdi. Ağa takılan canlı balıklar tekrar suya bırakıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Yamula Baraj Gölü sahasında son 5 yılda 65 bin 825 metre misina ağına el konuldu.



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