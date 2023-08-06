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  4. ‘Yan bakma’ cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

‘Yan bakma’ cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

06.08.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de ‘yan bakma’ yüzünden göğsünden bıçaklanan 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 1’i mahkemece tutuklandı.

‘Yan bakma’ cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’nde 3 Ağustos gecesi meydana gelen olayda, işçi servisi bekleyen iki grup arasında ‘yan bakma’ meselesinden kavga çıktı. Kavgada 23 yaşındaki Ali Aksu, Ahmet T. (23) tarafından göğsünden bıçaklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Ali Aksu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalışmalar neticesinde cinayet zanlısı Ahmet T. ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen A.K., H.U., M.K., B.U., M.S., B.S., K.Ç. ve S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1’i çocuk 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet T. tutuklanırken, K.Ç., M.S., B.U. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli 4 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kavga

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