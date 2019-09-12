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'Yan bakma' kavgası sanığına 6 yıl 10 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, asker uğurlama gecesinde 'yan bakma' meselesinden çıkan kavgada Kadir K.'yı (21) bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ramazan K.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, asker uğurlama gecesinde 'yan bakma' meselesinden çıkan kavgada Kadir K.'yı (21) bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ramazan K. (21) 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen 20 Nisan'da Develi ilçesinde meydana gelen olayda, asker uğurlama gecesine katılan Ramazan K., daha önce tanımadığını ileri sürdüğü Kadir K. ile 'yan bakma' meselesinden tartıştı. Kavgaya dönen olayda Ramazan K., cebindeki bıçakla Kadir K.'yı bıçaklayarak yaraladı. Gözaltına alınan Ramazan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Ramazan K., karar duruşmasında hazır bulundu. Hastanede gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Kadir K. da duruşmaya katıldı. Olaydan dolayı pişman olduğunu ifade eden Ramazan K., "Canımı kurtarmak için yaptım, bıçağı rastgele salladım, özür diliyorum, çok pişmanım, keşke olmasaydı" dedi. Şikayetçi olduğunu ifade eden Kadir K. da, Ramazan K.'nın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ramazan K.'ya, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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