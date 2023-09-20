HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yan bakma kavgası silahlı çatışmaya dönüştü!

Yan bakma kavgası silahlı çatışmaya dönüştü!

20.09.2023 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te iki grup arasında gündüz saatlerinde yan bakma nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma gece saatlerinde büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yan bakma kavgası silahlı çatışmaya dönüştü!

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında gündüz saatlerinde yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sona erdi. Gece saatlerinde tekrar karşılaşan iki grup arasında bu sefer kavga çıktı.

SİLAHLI KAVGADA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI!

Kısa sürede büyüyen kavgada pompalı tüfeklerin ateşlenmesi sonucu İsmail B. (42) ile Mehmet B. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahlı kavga sonucu yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AW034318_06

Olay sonrası pompalı tüfeği ateşlediği belirlenen Eren Ö. (23) isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polonyalı dağcı Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı!Polonyalı dağcı Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı!
Yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı!Yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabul!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabul!
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kavga ölüm

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.