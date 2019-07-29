Yan bakma kavgasında yaralanan Ömer'in annesi: İzlediğim benim çocuğummuş

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, 'yan baktın' kavgasında Afgan uyruklu kişinin muştalı saldırısına uğrayan Ömer Faruk Özkan(20) tedavisinin ardından taburcu edildi. Anne Lütfiye Özkan, "Olayları sosyal medyadan duyup, izledim. 'Yazık şimdi bunun annesi ne yapıyordur?' dedim. Sonradan öğrendim ki o benim çocuğummuş" dedi.

Olay, dün akşam Yakutiye ilçesi kent merkezinde meydana geldi. Afgan uyruklu grup ile Ömer Faruk Özkan ve 2 arkadaşı arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afganlı gruptan bir kişi, yanında taşıdığı muşta ile vurarak, Ömer Faruk Özkan'ı yüzünden yaraladı. Özkan kanlar içinde kalırken, Afganlı grup kaçtı. Bir Afganlı ise toplanan kalabalık tarafından yakalanarak, linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekibi, Afgan genci öfkeli kalabalığın elinden cop kullanarak, kurtardı. Afganlı, polis otosuna bindirilerek, olay yerinden uzaklaştırıldı. Gelen takviye kuvvetler ise kalabalığı dağıttı.

'NE BAKIYORSUNUZ' DİYE SORUNCA SALDIRMIŞLAR'

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk Özkan'ın burnunda çatlak olduğu tespit edildi. Lütfiye-Ali Özkan çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Ömer Faruk Özkan, 2 arkadaşıyla futbol maçına giderken, olayın meydana geldiğini anlattı. Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğunu, bu yıl üniversite sınavına girdiğini aktaran Özkan, "Sokakta 7-8 kişilik Afganlı grup vardı. Bunlar bize yan yan baktılar. Biz de 'ne bakıyorsunuz bir şey mi oldu?' dedik ve yolumuza devam ettik. İçlerinden biri arkadaşıma saldırdı. Kendisine yardım etmek isterken, biri yandan bana vurdu. Kendimi kaybettim. Çevredekiler yardımıma koştu. Kadınlar şallarını vererek aşırı kan gelen burnuma tampon yaptılar. Burnum çatlamış. Çok kan kaybettim. Ambulans geldi, beni götürdü. Daha sonra olaylar çıkmış. Bunları sosyal medyadan duydum. Bana bunu yapandan şikatçiyim. Gece taburcu edildim şu an durumum iyi" diye konuştu.

Anne Lütfiye Özkan, "Oğlumun başına gelenlerden çok sonra haberdar oldum. Çıkan olayları sosyal medyan izledim. Hatta izlerken 'yazık şimdi bunun annesi ne yapıyordur?' dedim. Sonradan öğrendim ki o benim çocuğummuş" dedi.

AFGANLI GENÇ TUTUKLANDI

Bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Afgan uyruklu M.Y.Y.(20) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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