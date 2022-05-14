HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yan baktın cinayetinde tahliyeye yürek yakan sözler: Ciğerimi söktüler, mezar taşı seviyorum

Yan baktın cinayetinde tahliyeye yürek yakan sözler: Ciğerimi söktüler, mezar taşı seviyorum

14.05.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da, 'yan baktın' tartışmasında öldürülen Muhammet Yelekçi'nin katiline tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası verildi, temyiz sürecini tutuksuz geçirmesi kararıyla, 22 Nisan'da tahliye edildi. Karara tepki gösteren acılı anne, ''Oğlumun kanı 10 sene mi? Her gün ağlıyorum. Oğlum toprakta, ben yanıyorum. Mezarında taş seviyorum'' derken, olay anında yanında olan ablası, ''İkinci kez öldük. 10 yıl karar verilen cezadan sonra öldüren kişi nasıl çıkar?'' ifadelerini kullandı.

Yan baktın cinayetinde tahliyeye yürek yakan sözler: Ciğerimi söktüler, mezar taşı seviyorum

Eyüpsultan'da, 5 Şubat 2021 tarihinde, ablasıyla market alışverişine çıkan Muhammed Emin Yelekçi (20), 'yan baktın' tartışmasında silahla vurularak öldürüldü. Katil sanığı Ahmet Gürkan Ayan'a, tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası verildi. Sanık Ayan'ın sabit ikametgahının olması ve cezaevinde yattığı 14 aylık süre göz önüne alınarak, temyiz sürecini tutuksuz geçirmesi kararıyla, 22 Nisan'da tahliye edildi. Olay sırasında yaralanan 3 sanık hakkında verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası da 3 bin lira para cezasına çevrildi.

yan-baktin-cinayeti-sanigi-tahliye-edildi-aile-tepki-gosterdi_4730_dhaphoto8

"BEN YANIYORUM, KATİL DIŞARIDA GEZİYOR"

Anne Hayriye Yelekçi, mahkemenin kararına tepki göstererek "Katilin en ağır şekilde cezasını çekmesini istiyorum. O ceza bile benim oğlum için az. Benim oğlum geri gelmeyecek. Oğlumun kanı 10 sene mi? Her gün oğlumun fotoğraflarına bakıp ağlıyorum. Kimse bana 'Senin oğlun öldü, bu cezasız kalmayacak' demiyor. Bir anne baba olarak biz dört duvar arasında neler yaşıyoruz kimse bilmiyor. Üniversite okuttum ben bu çocuğa. Askere gönderecektim. Toprağa verdim oğlumu. Acımı kim paylaşacak? Sadece adalet istiyorum" dedi. Cinayet sanığının dışarda olmasına katlanamadığını ifade eden Yelekçi, "Ciğerimi söktüler, ne hayallerle büyüttüm, suçum bu muydu? Benim oğlum 21 yaşındaydı. Ben yanıyorum, katil dışarıda geziyor. Herkes oğlunu severken ben taş seviyorum. Benim her şeyimi aldılar. Başka anneler babalar yanmasın. O katil cezasını çeksin" diye konuştu.

yan-baktin-cinayeti-sanigi-tahliye-edildi-aile-tepki-gosterdi_4730_dhaphoto10

"KARDEŞİMİ YERDE GÖRDÜM, SONRA KAÇTILAR"

Kardeşinin ölümü esnasında orada bulunan abla Mürüvvet Demirbaş ise yetkililere seslenerek, "Bakkala gittik, çıkarken 5-10 adım atmadan bir grup gördük. Pandemi dönemi olduğu için sokağa çıkma yasağı vardı. Çocuğun elini havada gördüm, kardeşime 'Muhammet silah var' dedim. Kardeşimi yerde gördüm, sonra kaçtılar. Şimdi ise serbest. Biz ikinci kez öldük. Bunu beklemiyorduk. 10 yıl karar verilen cezadan sonra öldüren kişi nasıl dışarı çıkar? Devlet büyüklerine sormak istiyorum. Adalet bu mu? Bizim ne yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

yan-baktin-cinayeti-sanigi-tahliye-edildi-aile-tepki-gosterdi_4730_dhaphoto10

"YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI BİLE YOK"

Ailenin avukatı Cihan Esin, mahkemenin cinayet için 10 yıl, bacağından, kolundan yaralanan 3 kişi için ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdiğini ifade ederek, "Mahkeme yaralama suçuyla ilgili hapis cezasını komik bir şekilde para cezasına çevirdi. Diğer müştekilerin avukatı olmadığımız için bir şey yapamadık. Olay kasten yaralama diye yazıldı ama, bizim görüşümüz kasten öldürmeye teşebbüs. 10 yıl hapis cezası aldıktan sonra, içeride kaldığı yaklaşık 14 aylık süre göz önüne alınarak, tahliye edildi. Biz en azından denetimli serbestlik beklerdik. Onu da yapmadılar. Ev hapsine çevirmediler. 3 yıllık bir dışarıda olma durumu var. Dosyalar yaklaşık 1,5 sene istinafta kalacak. Daha önce kesinleşmiş cezası olmadığı için de mahkeme şimdi tahliye etti. Tahliye edildi ama, en azından yurt dışı çıkış yasağı verilebilirdi. Artık kafasına göre çıkabilir. 10 yıllık hapis cezası onanacak ama, yurt dışına çıkarsa yatmayacak. Gerekçeli karar elimize ulaştı. Bir hafta içerisinde istinaf etme hakkımız var. Hem tahliye sebebine, hem de uygulanan indirip taleplerine itirazımız olacak" dedi.

Screenshot_1

yan-baktin-cinayeti-sanigi-tahliye-edildi-aile-tepki-gosterdi_4730_dhaphoto2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşlemediği suç neredeyse yok! Evinden çıkanlar şoke etti, kaçmaya çalışırken ayağını kırdıİşlemediği suç neredeyse yok! Evinden çıkanlar şoke etti, kaçmaya çalışırken ayağını kırdı
Beyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklamasıBeyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Bu tabelaları kullananlar şimdi yandı! "Ek vergi" talebiBu tabelaları kullananlar şimdi yandı! "Ek vergi" talebi
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

Kâbus geri döndü! Yılın ilk ölümü gerçekleşti

Kâbus geri döndü! Yılın ilk ölümü gerçekleşti

Muharrem İnce beklenmedik gelişmeyi duyurdu! 'Sayın Bahçeli aradı ve...'

Muharrem İnce beklenmedik gelişmeyi duyurdu! 'Sayın Bahçeli aradı ve...'

İlginizi Çekebilir

Adım adım ölüme gitti! Karısı sadece kameraya çekti

Adım adım ölüme gitti! Karısı sadece kameraya çekti

Sonunda bu da oldu! Siyah bir uzaylı olmak için penisini...

Sonunda bu da oldu! Siyah bir uzaylı olmak için penisini...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden...”

Çikolata ölüme meydan okuyor

Çikolata ölüme meydan okuyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.