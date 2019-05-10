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'Yan baktın' kavgasında tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:20 | Son Güncelleme

BURSA'da, 'yan baktın' kavgasında tabancayla vurulan 2 kardeş, yaralandı.

Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 'yan baktın' kavgasında tabancayla vurulan 2 kardeş, yaralandı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oturup sohbet eden Ali Atmaca (31) ile ağabeyi Özgür Atmaca (41), bu sırada yoldan geçen ve kendilerine yan baktıklarını iddia eden 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişilerden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Mermiler, Özgür Atmaca'nın bacağına ve göğsüne, Ali Atmaca'nın ise iki bacağına isabet etti. Şüpheliler kaçarken, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Atmaca kardeşler, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Özgür Atmaca'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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