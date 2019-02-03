Yan binaya sıçrayan baca yangını korkuttu

Adıyaman’da bir restoranın bacasında çıkan yangın yan binaya sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Kapcami Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerindeki bir restoranın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki binaya sıçradı. Binanın dış yalıtımlarının alev alması ile büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin büyümesi ile vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda maddi hasar yaşandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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