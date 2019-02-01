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Yan dükkandan duvarı delip kuyumcuya giren hırsızlar, 10 kilo altın çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 08:33 | Son Güncelleme

BURSA’da girdikleri petshop dükkanından balyozla duvarı delip yandaki kuyumcu dükkanına geçen hırsızlar, yaklaşık 10 kilo altını çaldı.

Yan dükkandan duvarı delip kuyumcuya giren hırsızlar, 10 kilo altın çaldı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da girdikleri petshop dükkanından balyozla duvarı delip yandaki kuyumcu dükkanına geçen hırsızlar, yaklaşık 10 kilo altını çaldı.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Kurtuldu Sokak'ta meydana geldi. Bir petshop dükkanına giren hırsızlar, buradan balyozla duvarı delip, yandaki Mehmet Can Demir’e ait kuyumcu dükkanını geçti. Bir miktar altını alan hırsızlar, alarm çalmaya başlayınca kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, petshop dükkanının kapısını açık olduğunu, içerideki duvarın da delindiğini belirledi.
Olayı haber alıp gelen dükkan sahibi Mehmet Can Demir, yaklaşık 10 kilo altınının çalındığını belirtti. Demir’in zararının yaklaşık 2 milyon lira olduğu ifade edildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Yan dükkandan duvarı delip kuyumcuya giren hırsızlar, 10 kilo altın çaldıYan dükkandan duvarı delip kuyumcuya giren hırsızlar, 10 kilo altın çaldıYan dükkandan duvarı delip kuyumcuya giren hırsızlar, 10 kilo altın çaldıYan dükkandan duvarı delip kuyumcuya giren hırsızlar, 10 kilo altın çaldı

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