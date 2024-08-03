'Yan masadan sizi beğenmişler' Beyoğlu'ndaki mekanda 3 kadına taciz ve darp! Belediye Başkanı'ndan da tepki geldi

İstanbul Beyoğlu’nda dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 3 kadın arkadaş, eğlenmek üzere bir mekana gitti, ardından kadınların masasına gelen bir görevli "Yan masadan sizi beğenmişler, şampanya ikram etmek istiyorlar" dedi. Kadınlar teklifi kabul etmeyip hesabı istedi. Parayı ödeyen kadınların önü ise kapı önünde kesildi. Kadınlardan birinin saçı çekildi, yüzüne dizle vuruldu. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre, A.İ.K. (22), H.E. (20) ve Y.T. (23) adlı 3 kadın eğlenmek üzere Beyoğlu Cihangir’de bulunan boğaz manzaralı lüks bir mekana gitti. İddialara göre, mekanda oturan 3 genç kadına yan masadan laf atıldı. Bu durumdan rahatsız olan kadınlar, durumu işletmenin güvenliğine söyleyip masalarının değiştirilmesini istedi.

İddiaya göre bir süre sonra genç kadınların yanına gelen görevli M.D., yan masadakileri işaret edip “Bunlar benim özel misafirlerim sizi beğenmiş, size şampanya göndermek istiyorlar” dedi. Kadınlar bu teklifi kabul etmedi ve masalarının değiştirilmesi talebini tekrarladılar.

“MASANIZI BİRLEŞTİRELİM, HESABI ONLAR ÖDESİN”

3 kadın, masalarının değiştirilmemesi üzerine hesabı isteyip kalkmak istediler. İddialara göre kişi başı 475 TL tutması gereken hesap toplamda 10 bin TL geldi.

Kadınlar hesaba itiraz edince görevli M.D. "Masanızı diğer masayla birleştirelim hesabınızı onlar ödesin" dedi. Bunlardan rahatsız olan kadınlar, 9 bin TL hesap ödeyip mekandan ayrılmak istedi.

Ardından mekandan çıkmaya çalışan 3 kadının önü bu kez işletme sahibi V.T. tarafından kesildi. V.T. "Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan" dedi.

Bu esnada Y.T. isimli kadın, diğer görevli M.D. tarafından itilmeye kalkışıldı. Kadın, çenesinden tutup kendisini itmeye çalışan M.D.'den kurtulmak ve kendini savunmak için tokat attı.

M.D., Y.T.'nin saçlarından tutup çekti, diziyle yüzüne vurdu. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaşananlardan sonra mekandan zor da olsa ayrılan kadınlar, tehdit edildi. Olanlardan sonra korkan genç kadınlar, ellerinde delil olmadığı korkusuyla önce şikayetçi olmadı. Fakat olaya dair görüntüler yayılınca şikayetçi olabildiler. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI İNAN GÜNEY'DEN TEPKİ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güney, "Beyoğlu kadınların özgürce ve güvenle yaşadığı, yaşayacağı, eğleneceği ilçedir. Öyle de kalacaktır. Konuyla ilgili hukuki ve idari süreçleri sonuna kadar takip edeceğiz, Kaymakamlığımız ve Emniyet güçlerimizle koordinasyon halinde bu rezaletin sorumluları hakkında gereğinin yapılmasını sağlayacağız. Konuyu şahsen takip ediyorum" dedi.