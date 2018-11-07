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Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2018 12:22 | Son Güncelleme

Rusya'daki Ufa şehrinde meydana gelen olay dünyada yankı uyandırdı. Ailecek akşam yemeği yedikten sonra uyumak için odalarına çekilen aile üyeleri, gecenin geç saatlerinde yükselen silah sesleriyle uyandı. Silahın neden ateşlendiği nedeni öğrenildiğindeyse, aile ikinci bir şoku yaşadı.

Rus medyasının gündeme taşıdığı olayda katil abisini vurmuştu. Kanlar içinde kalan kişinin cesedi aile bireylerini şoke etmişti. Bu cinayetin ardında yatan tek sebepse namus davasıydı...

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Ailecek akşam yemeği yediler ve uyumak için herkes odasına çekildi. Gece yarısı uyurken yan odadan gelen seslerle uyandı.
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Sesleri dinlediğinde büyük şok geçirdi. Oleg Kirkunov, kapıyı açtığında yatakta ağabeyi ve karısını gördü.
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Rusya'nın Ufa şehrinde yaşayan Kirkunov, karısı Olga Sukhanova ile kardeşi Evgeny'yi cinsel ilişkiye girerken yakaladı.
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Evdeki otomatik silahı eline geçiren öfkeli koca, hemen odaya koştu.Karısı Olga'ya yatakta kurşun yağdırdı.
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Kaçmaya çalışan kardeşine ise holde ateş açtı, tüm ev kan gölüne döndü. Rusya'yı çalkalayan olayı, polise Oleg Kirkunov ihbar etti.
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Polisler içeriye girdiğinde Kalaşnikof'un kardeşi otomatik silah Saiga halen yerde duruyordu.
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Rus medyası, cinayeti itiraf eden Oleg Kirkunov'un işsiz olduğunu bildiriyor. Gözaltına alınan erkek, çifte cinayetten yargılanacak.
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Kirkunov'un vurduğu 65 yaşındaki ağabeyi Evgeny'nin ise Faina isimli bir kadınla evli olduğu, kızları ve torunları olduğu belirtiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet aldatma

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