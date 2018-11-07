Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Rus medyasının gündeme taşıdığı olayda katil abisini vurmuştu. Kanlar içinde kalan kişinin cesedi aile bireylerini şoke etmişti. Bu cinayetin ardında yatan tek sebepse namus davasıydı...
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