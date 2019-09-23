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Yan tarafta yapılan inşaattan salonlarına dolan betonla şok yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

KADIKÖY'deki inşaatta basınç nedeniyle patladığı belirtilen beton kalıbı, bitişiğindeki binanın 3'üncü katındaki dairenin salon duvarını yıktı.

Yan tarafta yapılan inşaattan salonlarına dolan betonla şok yaşadılar

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'deki inşaatta basınç nedeniyle patladığı belirtilen beton kalıbı, bitişiğindeki binanın 3'üncü katındaki dairenin salon duvarını yıktı. Islak beton salona yayılırken dairede hasar oluştu. Dairede oturan ve olayı gittiği okulda öğrenen Seher Kızıcı, "Burada koltukta eşim yatıyordu, beton altında kalabilirdi. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.
Olay, Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Seher ve Aykut Kızıcı çifti, bir yıl önce burada bulunan daireye kiracı olarak taşındı. Özel bir okulda öğretmenlik yapan Seher Kızıcı, sabah saatlerinde işine gitti. Mühendis eşi ise, öğleden sonra evden çıktı. Seher Kızıcı, saat 14.00 sıralarında salon duvarlarının yıkıldığını öğrenerek, eşiyle birlikte eve döndü. Duvarlarının bitişikteki inşaatta yapılan çalışmalarda perde beton kalıbının döküm sırasında basınçla patlaması nedeniyle yıkıldığını öğrenen çift, durumu hemen zabıta ekiplerine bildirdi. Eşyaları ıslak beton altında kalan çift, müteahhitten zararlarının karşılanmasını istedi. Müteahhit ise ancak şikayetlerini geri çektiklerinde zararlarını karşılayacağını söyledi. Bir ay önce de aynı inşatta yapılan perde beton dökümü sırasında ikinci kattaki dairenin duvarlarının yıkıldığı öğrenildi.

"EŞİM DE BETON ALTINDA KALABİLİRDİ"
Özel bir okulda biyoloji öğretmenliği yapan Seher Kızıcı, "Geçtiğimiz hafta çok üzücü bir olay yaşadık. Bitişik binamızda bir inşaat yapılıyor. Oranın betonu basınçla bizim duvarı patlattı. Ve bizim duvarımız, mutfak dolapları da dahil olmak üzere komple çöktü ve hasar oluştu. Ve burada, duvarın yıkılmasında önce koltukta eşim yatıyordu. Eşim de beton altına kalabilirdi. Biz evimize geldiğimizde korkunç bir manzarayla karşılaştık. Müteahhit beye bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk ve zabıta ekiplerini de buraya çağırdık" şeklinde konuştu.

"BİR AY ÖNCE DE ALT KATTA AYNI ŞEY YAŞANDI"
Hukuki süreci başlattıklarını söyleyen Seher Kızıcı, "1 ay önce de alt katta aynı şey yaşandı. Oranın da duvarı çöktü. Müteahhit beyden 10 bin lira talep ettik biz. Fakat alt katın ücretini ödemediği için bizim de ücretimizi ödemeyeceğini düşündük. Ve müteahhit beyi dava ettik. 10 bin lira masrafımız oldu. Ben bir yıllık evliyim. Bütün çeyiz malzemelerim, mutfak malzemelerim burada döküldü, kırıldı. Koltuğumdan tutun orta sehpaya, halıma kadar. Amerikan mutfak olduğu için salon ve mutfak birleşik. Hem bütün mutfak malzemelerim hem de salon malzemelerim zarar gördü. Yaklaşık 10 bin liraya kadar da hasarı çıktı. Ve ben bu hasarı cebimden karşıladım şu an. Yeni bir ev bulmak zorunda kaldım, taşındım, nakliyat, depozito. Bütün bu hasarlar bana 20 bin liraya mal oldu, bu olayda sadece. Ben hukuki süreci başlattım. İnşallah adalet yerini bulacak ve ben bu parayı bu beyefendiden temin edeceğim" dedi.

"ALT KAT DA AYNI ŞEKİLDE ZARAR GÖRDÜ"
Binanın 2 katında oturan Hüseyin Ezgin de, "Yaklaşık 1 ay önce buna benzer bir durum yaşadım. Aykut Beyler gibi benim de evim hasar gördü. Yaklaşık 10 bin liralık zararım var benim de. Karşılanmadı hala karşılanmasını bekliyorum açıkçası. Benden zaman istemişlerdi. O sürenin dolmasını bekliyorum. Dolduktan sonra karışılacaklarını ümit ediyorum" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Yan tarafta yapılan inşaattan salonlarına dolan betonla şok yaşadılarYan tarafta yapılan inşaattan salonlarına dolan betonla şok yaşadılarYan tarafta yapılan inşaattan salonlarına dolan betonla şok yaşadılarYan tarafta yapılan inşaattan salonlarına dolan betonla şok yaşadılar

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