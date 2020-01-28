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  4. Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı

Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

ADANA'da, kaçak akaryakıt satan bir oto yıkamacıya operasyon düzenlenen polis, yan yana iki musluktan birinden mazot aktığını belirleyince, toprağın 3 metre altına gömülü, 4 tonluk depoya ulaştı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kaçak akaryakıt satan bir oto yıkamacıya operasyon düzenlenen polis, yan yana iki musluktan birinden mazot aktığını belirleyince, toprağın 3 metre altına gömülü, 4 tonluk depoya ulaştı. Polis, özel vanayla hat çekilen depodan kaçak akaryakıt satan iş yeri sahibini gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda kaçak mazot satışı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese giden polisler, burada yaptıkları aramalara rağmen herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. İş yerinde bulunan bir odaya giren polis, etrafta mazot kokusu alınca detaylı arama yaptı. Yan yana bulunan iki musluğu açan polis, birinden su yerine mazot aktığını fark etti.
KEPÇE 2 SAAT ÇALIŞTI
Bunun üzerine oto yıkamacı, iş yerinin arka tarafında toprağın altına gömülü bir depo olduğunu itiraf etti. Ekipler, bölgeye kepçe çağırdı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla 3 metre derinliğe gömülü depoya ulaşıldı
Şüphelilerin, yakalanmamak ve dikkat çekmemek için özel borulama ve pompa sistemi kurdukları, gelen araçlara litresi 4-5 lira arasında kaçak mazot sattıkları ortaya çıktı. Depodaki mazot, incelenmek üzere başka bir tankere nakledildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibinin ayrıca, sattığı akaryakıtın kalitesini göstermek için çay bardağına koyduğu mazotu gelen müşterilere gösterdiği öğrenildi.

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