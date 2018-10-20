"Yan yana Ortak Bir Gelecek" projesi

İSTANBUL (AA) - Rum Cemaat Vakıflarını Destekleme Derneği (RUMVADER) Kurucu Temsilcisi ve "Yanyana Ortak Bir Gelecek" projesi sorumlusu Laki Vingas, "Temel amacımız 'azınlık' diye tanımlanan toplumlarımızın tarihi, kültürü ve bugünkü ilişkileri açısından bilgi eksikliğini azaltmak ve diyaloğu güçlendirmektir." dedi. RUMVADER'in Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Yanyana Ortak Bir Gelecek" projesi kapsamında Galata Rum Okulu'nda "Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak gelecek inşa etmek" temasıyla final sempozyumu düzenlendi. Vingas, sempozyumun açılışında, geçen yıl ocak ayında proje için yola koyulduklarını, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Samsun, Gaziantep, Mardin Midyat, Kayseri, Samsun, Gökçeada ve Antakya'yı dolaşarak, belgesel film çektiklerini, kamu spotları oluşturduklarını, üniversitede ve sosyal tesislerde gençleriyle buluştuklarını, atölye çalışması yaptıklarını ve sergiler düzenlediklerini anlattı. Toplumlar arasında mesafeleri aşmanın tek yolunun sivil toplum kuruluşlarının aktif, kararlı, bilinçli ve demokratik bir şekilde çok sesliliği çıkarak yeni alanlar yaratacak girişimlerde bulunmaları olduğunu belirten Vingas, "RUMVADER olarak eş başvuranımız Boyacıköy Ermeni Kilisesi Vakfıyla birlikte ülkemizin ortak tarihiyle bugün arasında oluşan mesafeleri aşmak üzere bu projeyi geliştirdik. Temel amacımız 'azınlık' diye tanımlanan toplumlarımızın tarihi, kültürü ve bugünkü ilişkileri açısından bilgi eksikliğini azaltmak ve diyaloğu güçlendirmektir." diye konuştu.

- "Yan yana da olduk can cana da" Vingas, Avrupa Birliği destekli projenin diğer ortaklarının Türkiye Yahudi toplumunu temsilen Şalom Gazetesi, İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, İmroz Eğitim ve Kültür Derneği, Malatyalı Ermeniler Derneği ve Kültürel Mirası Koruma Derneği olduğunu kaydetti. Öncelikli hedef gruplarının üniversite gençleri, akademisyenler ve farklı dinlere mensup toplumların temsilcileri olduğunu aktaran Vingas, ilk faaliyetlerine Heybeliada Aya Triada Manastırı'nda 4 günlük bir kampla başladıklarını ve kampta projeye katılımlarıyla destek verecek, atölyelere katılacak 17 gencin proje ve deneyimsel eğitim konularında bilgi edinmelerinin sağlanacağını söyledi. Vingas, şöyle devam etti: "Toplumları ayrıştıran ve ötekileştiren anlayışların üstesinden gelmek istiyorsak, diyaloğu geliştirmek zorundayız. Sorunların çözümüne yetmese de sürdürülen bir diyalog empatiyi artırır, çözümü kolaylaştırır. Projemizde ısrar etmemizin temel amacı ülkemizdeki diyaloğu güçlendirmek, doğrudan temas etmek ve gençlerin ortak değerlerle geleceklerini inşa etmelerine olanak sağlamaktır. Bizler sonuçtan mutluyuz. Yan yana da olduk can cana da."

- "Farklı kesimler arasındaki hoşgörüyü artırmak için çok önemli" AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinalis ise Türkiye'deki azınlık toplumlarının anlaşılmasına yönelik projenin AB'nin Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına destek olması açısından taahhütünü net bir şekilde gösterdiğini söyledi. AB'nin bu alandaki amaçlarından birinin kültürler arası diyaloğu ve etkileşimi artırmak olduğunu vurgulayan Vinalis, şunları kaydetti: "Farklı toplumlar arasında diyaloğu kolaylaştırmak için sivil toplum kuruluşlarının katkısının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda toplumun farklı kesimleri arasındaki hoşgörüyü artırmak açısından da çok önemli. Son 2 yıldır RUMVADER ve ortakları çok güzel sonuçlar elde ettiler. Özellikle de gençleri aralarına alarak, Müslüman olmayan azınlıklarla bir araya geldiler ve fikir alışverişinde bulundular. Türkiye'deki dil çeşitliliği konusunda sosyal medya çalışması başlattılar ve birçok kişiye ulaştılar." Boyacıköy Surp Yerits Mangants Kilisesi Vakfı Başkanı Nazaret Özsahakyan ise azınlıklarla ilgili projelere destek verilmesi gerektiğini belirtti.