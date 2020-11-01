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  4. Yan yatan 3 binadaki 7 cansız bedenin yerini hassas burunlu ‘Pelte’ belirledi

Yan yatan 3 binadaki 7 cansız bedenin yerini hassas burunlu ‘Pelte’ belirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 12:40 | Son Güncelleme

İzmir’de depremde yan yatan ve yıkılmaması için iş makineleriyle desteklenen Barış Sitesi’nin enkazında hayatını kaybeden 7 vatandaşın yeri, jandarmaya ait hassas burunlu kadavra köpeği ‘Pelte’ ile belirlendi.İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrasında 4 bloğundan 3’ü yan yatan ve çökme tehlikesine karşı iş makineleriyle desteklenen binalardan şu ana kadar 3 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

İzmir’de depremde yan yatan ve yıkılmaması için iş makineleriyle desteklenen Barış Sitesi’nin enkazında hayatını kaybeden 7 vatandaşın yeri, jandarmaya ait hassas burunlu kadavra köpeği ‘Pelte’ ile belirlendi.
İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrasında 4 bloğundan 3’ü yan yatan ve çökme tehlikesine karşı iş makineleriyle desteklenen binalardan şu ana kadar 3 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Depremde hayatını kaybeden Çınar Eren’in babaannesi 62 yaşındaki Emine Eren depremden 14 saat, Buse Hasyılmaz 9,5 saat ve Nurcan Tosun ise 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
Enkaz altında cansız 7 kişinin bulunduğu tahmin edilen binalara yüksek göçük riski nedeniyle sınırlı ölçüde girebilen AFAD ekipleri, dairelerde arama kurtarma ve kıymetli eşyaların tahliyesini sürdürüyor. Çalışmalara destek veren Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), kadavra arama köpeği ‘Pelte’nin hassas burnuyla cenazelerin olabileceği tahmini bölgeleri tespit etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının da denetim yaptığı binalar için verilecek raporun ardından göçük altında kalan cenazeleri çıkarma çalışmalarına hassas burunlu köpeğin hassasiyet gösterdiği noktalardan başlanılacağı öğrenildi.

Yıkılan duvardaki yaşlı kadının resmine hiçbir şey olmadı
Barış Sitesi’nin şu ana kadar 2 kişinin ölü olarak çıkarıldığı ilk bloğunun 3 katı, 8 katlı binada yaşanan çökme nedeniyle zemin kata dönüştü. AFAD ekiplerinin duvarını delerek girdiği dairenin çatlak ve dökük duvarında asılı olan yaşlı bir kadına ait fotoğrafa hiçbir şey olmaması ise dikkat çekti.

Aynı müteahhidin yaptığı 12 bloktan 5’i yan yattı
Sokakta karşılıklı olarak bulunan ve aynı müteahhidin yaptığı iddia edilen Barış Sitesi’ndeki 4 bloktan 3’ü, Cumhuriyet Sitesi’nin ise 8 bloğundan 2’si hem çöktü hem de yan yattı. Bakanlık yetkilileri, yaşanan yıkımla ilgili soruşturma başlattı.

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