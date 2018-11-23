HABER

Yan yatan hafif ticari araç için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

ÇORUM’un İskilip ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araç yan yattı.

Yan yatan hafif ticari araç için seferber oldular

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum),(DHA) - ÇORUM’un İskilip ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araç yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan yatan araç, çevredekilerce itilerek düzeltildi.
Kaza, İskilip ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Veysel Çöpatlamaz yönetimindeki 19 FG 955 plakalı kamyonun kasa kapağı aniden açıldı. Kapağın açıldığını fark etmeyen sürücü, yoluna devam etti. Açık kalan kasa kapağı, Mustafa Hasta'nın kullandığı 19 FG 101 plakalı hafif ticari araca çarptı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yan yattı. Sürücü Mustafa Hasta, kendi imkanları ile araçtan çıktı.
Kazanın yaşandığı bölgede toplananlar, el birliği ile yan yatan aracı iterek düzeltti.

FOTOĞRAFLI

Yan yatan hafif ticari araç için seferber oldularYan yatan hafif ticari araç için seferber oldularYan yatan hafif ticari araç için seferber oldularYan yatan hafif ticari araç için seferber oldular

Samsung'un katlanabilir telefonu ile ilgili müthiş detay!Samsung'un katlanabilir telefonu ile ilgili müthiş detay!
Eskişehir'deki kazalar mobesedeEskişehir'deki kazalar mobesede
Eski eniştesini inşaat çivisiyle öldürdüEski eniştesini inşaat çivisiyle öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karısı ve çocukları da yanında! Yaptığı şey pes dedirtti

Karısı ve çocukları da yanında! Yaptığı şey pes dedirtti

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Bu kış uyumayı unuttular

Bu kış uyumayı unuttular

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

3 kadın 2 erkek! Güpegündüz yaptıkları 'pes' dedirtti!

3 kadın 2 erkek! Güpegündüz yaptıkları 'pes' dedirtti!

Hırsızler evdeki altın kaplama muslukları çaldılar!

Hırsızler evdeki altın kaplama muslukları çaldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.