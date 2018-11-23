Yan yatan hafif ticari araç için seferber oldular

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum),(DHA) - ÇORUM’un İskilip ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araç yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan yatan araç, çevredekilerce itilerek düzeltildi.

Kaza, İskilip ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Veysel Çöpatlamaz yönetimindeki 19 FG 955 plakalı kamyonun kasa kapağı aniden açıldı. Kapağın açıldığını fark etmeyen sürücü, yoluna devam etti. Açık kalan kasa kapağı, Mustafa Hasta'nın kullandığı 19 FG 101 plakalı hafif ticari araca çarptı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yan yattı. Sürücü Mustafa Hasta, kendi imkanları ile araçtan çıktı.

Kazanın yaşandığı bölgede toplananlar, el birliği ile yan yatan aracı iterek düzeltti.

FOTOĞRAFLI



