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Yan yatan otomobile sıkışan sürücüyü çevredekiler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 13:12 | Son Güncelleme

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp, yan devrildi.

Yan yatan otomobile sıkışan sürücüyü çevredekiler kurtardı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp, yan devrildi. Kazanın ardından şoka giren İlknur Ş., "Fren yerine gaza basmış olabilirim. Şu an tam hatırlamıyorum" dedi.
Kaza, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde, saat 10.45'te meydana geldi. İlknur Ş. yönetimindeki 55 ABG 821 plakalı otomobil, Kulaca Caddesi'ne dönüşte, hızlanıp, kaldırıma çıktı. Bir iş yerinin camına çarparak durabilen otomobil, şoför kapısının üzerine yan yattı. Otomobil içinden çıkamayan İlknur Ş., otomobilin üzerine tırmanarak kendisini çeken çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Kazanın ardından şoka giren İlknur Ş., "Fren yerine gaza basmış olabilirim. Şu an tam hatırlamıyorum" dedi.
Yan yatan otomobil, çekiciyle düzelilip, kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Yan yatan otomobile sıkışan sürücüyü çevredekiler kurtardıYan yatan otomobile sıkışan sürücüyü çevredekiler kurtardıYan yatan otomobile sıkışan sürücüyü çevredekiler kurtardıYan yatan otomobile sıkışan sürücüyü çevredekiler kurtardı

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